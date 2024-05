Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 10 al 12 maggio

Teatro

«Diva, l'altra parte di me» al teatro Theatr

L'artista partenopea Ines Rodriguez, all'anagrafe Tommaso Pezzella, presenta il suo «one man show» venerdì e sabato al teatro Theatr uno spettacolo teatrale dal titolo «Diva l'altra parte di me». Dall'immagine della locandina, che mostra i due protagonisti del racconto che, come il giorno e la notte non si incontrano mai, pur condividendo lo stesso corpo, presentano entrambi l'altra parte di se.

«Terroni si nasce - Edizione 2024» al teatro Cilea

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con l’attore comico Paolo Caiazzo che dall'8 al 12 Maggio sarà in scena con lo spettacolo «Terroni si nasce – Edizione 2024».

«Padre d'amore e padre di fango» alla Galleria Toledo

Sabato 11 alle 20.30 e domenica 12 maggio 2024 alle 18 il Teatro delle Donne - Centro Nazionale di Drammaturgia di Firenze porta in scena a Galleria Toledo, diretta da Laura Angiulli, «Padre d’amore e padre di fango» di Cinzia Pietribiasi e Compagnia Pietribiasi/Tedeschi, performer Cinzia Pietribiasi.

«Ricino» in Sala Assoli

Dopo le proiezioni dei film «Prossimo tuo – Hotel Milano e Sogno il mondo il venerdì», in Sala Assoli prosegue il percorso nell’immaginario artistico di Marrazzo con «Ricino», spettacolo teatrale in scena da venerdì 10 a domenica 12 maggio (venerdì e sabato ore 20:30 e domenica ore 18:00).

«Anghiari Dance Hub» a SpazioKörper

Dopo le prime serate del mese di aprile, SpazioKörper ospiterà i giovani coreografi di Anghiari Dance Hub (KörpermeetsAnghiariDanceHub), progetto diretto da Gerarda Ventura con cui Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza collabora da diversi anni. I lavori che hanno debuttato a novembre 2023 ad Anghiari (Arezzo) arricchiranno ancora una volta la programmazione 2024: l’11 maggio saranno presentati “Light leaks from a black moon – an orphic journey” di Pierandrea Rosato e “Antologia Notturna” di Massimo Monticelli.

Veronica Mazza al Trianon Viviani

Veronica Mazza è in scena al Trianon Viviani con uno spettacolo comico musicale accompagnata da altri talenti femminili, sabato 11, alle 21, e domenica 12 maggio, alle 18. Attraverso questo “one woman show”, l’attrice partenopea, con la sua verve comica, vuole offrire al pubblico un’occasione esilarante e appassionante per conoscere l’immaginifico e incantevole mistero della femminilità napoletana.

«Il respiro del vento» e «La Caduta» al Tan Teatro Area Nord

Venerdì 10 maggio, alle ore 20:00, in programma lo spettacolo “Il respiro del vento” di Cada Die Teatro, vincitore del Festival Nazionale di Teatro ragazzi di Padova, amici di Emanuele Luzzati; la rappresentazione, dedicata al tema dell’acqua come nutrimento, è rivolta ai ragazzi dai 5 anni in su. Domenica 12 maggio, alle ore 19:00 la danza sarà protagonista con il debutto de “La Caduta”, per la coreografia e regia di Antonello Tudisco, in cui il tema dell’acqua sarà affrontato attraverso le declinazioni di dannazione e salvezza.

Musica

Edward Gardner al Teatro San Carlo

Edward Gardner sarà il protagonista del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti, venerdì 10 maggio alle ore 19:00.

Il direttore d’orchestra inglese, per la prima volta al Teatro di San Carlo, condividerà il palcoscenico con il basso John Relyea e sarà alla guida dell’Orchestra del Teatro di San Carlo.

«Canti naviganti» al Trianon Viviani

Il quinto appuntamento con la rassegna internazionale “Il mondo fa tappa a Napoli” è con Teresa Salgueiro e il Solis string quartet, venerdì 10 maggio, alle 21. Il concerto è intitolato “Canti naviganti” e vede la partecipazione del percussionista Rui Lobato.

Dennis Ferrer al Rama Beach di Varcaturo

Un “debutto” che, sabato 11 maggio al Rama Beach di Varcaturo, vedrà come special guest dell’esclusivo ritrovo in riva al mare, interamente progettato e realizzato a Bali, il newyorkese Dennis Ferrer, tra i veterani dell’House music, “papà” della hit planetaria “Hey hey” nonché fondatore dell’etichetta discografica Objektivity, che vanta, tra gli altri, collaborazioni con personaggi del calibro di Little Louie Vega, Masters at Work e Martinez Brothers.

“Racconti e viaggi attraverso la canzone classica napoletana” al Teder Teatro del Rimedio

“Racconti e viaggi attraverso la canzone classica napoletana” è il titolo del concerto - spettacolo che il maestro Gennaro Pisapia presenterà insieme al Quartetto Smeraldo, il 10 maggio al Teder Teatro del Rimedio a Napoli.

Alla Festa della Mamma il concerto «Mamme del mondo: unione di cuori e culture»

Una festa per tutte le mamme, da Napoli all’Ucraina che si terrà domenica 12 maggio alle ore 15 presso la scuola della famiglia in piazza Montesanto 25, a Napoli. All’iniziativa, che gode del sostegno del Corpo Diplomatico Consolare Napoli-Campania, interverrà il segretario generale, l’avvocato Gennaro Famiglietti, console generale di Bulgaria e presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale.

I 139 anni della Abc

L’azienda che si occupa della gestione del ciclo integrato dell’acqua di Napoli compie 139 anni dalla sua fondazione. Un compleanno che l’Abc, azienda speciale del Comune di Napoli, ha deciso di festeggiare alla Basilica della Pietrasanta, nei cui sotterranei è stato realizzato nel 2021 il Museo dell’Acqua, grazie alla collaborazione tra Abc e associazione Pietrasanta Polo culturale Ets. Un compleanno che sarà celebrato con lo spettacolo “L’acqua è poca”, di e con Amedeo Colella, con le musiche del maestro Francesco Cuomo.

Eventi

«Il Sabato della fotografia» in Sala Assoli

Sabato 11 maggio alle 11.30, in Sala Assoli, penultimo incontro de Il Sabato della Fotografia, format ideato e curato da Pino Miraglia. Ospite del prossimo appuntamento in programma sarà Luca Sorbo, docente ed esperto di storia della fotografia, che insieme a Miraglia condurrà il pubblico alla scoperta degli albori della fotografia, attraversando l'evoluzione della ripresa e le tecniche di stampa, l'utilizzo della fotografia in campo scientifico e documentario, giungendo ad analizzare la sua importanza come affermazione della classe borghese.

Alla Chiesa di San Potito la presentazione del libro «APProposito d’Amore» di Antonio Tortolano

Gli appuntamenti culturali proposti dall’associazione Ad Alta Voce Ets nella Chiesa di San Potito, in via Tommasi 1, proseguono con la presentazione di «APProposito d’Amore. Incontri sorprendenti nell’era del dating online», De Ferrari Edizioni, libro di Antonio Tortolano, giornalista e autore tv. In calendario sabato 11 maggio, alle 18, Tortolano presenterà il suo lavoro editoriale con Maurizio Martellini, direttore artistico dei Ppg studios, epicentro musicale di Andrea Bocelli; e Gian Marco Merlo, giornalista e scrittore, autore della prefazione del libro.

Napoli Bike Festival arriva alla 13esima edizione

Giunge alla sua XIII edizione il Napoli Bike Festival appuntamento di rilevanza nazionale dedicato alla promozione della cultura della bicicletta, con un format che si rinnova per assecondare i diversi modi di vivere e praticare la bici. Torna il 10 e l’11 maggio il Napoli Bike Festival: “Non Prendeteci in Giro”, ovvero è necessario pedalare in sicurezza.

L'incontro su Lucia Migliaccio a Villa Floridiana

Ultimo appuntamento di questo ciclo, Sabato 11 maggio ore 10.30: La Villa Floridiana, le feste e i ricevimenti. Dai ricevimenti di Lucia Migliaccio in Villa Floridiana al Galateo e all’accoglienza di ieri e di oggi.

Sport

Giornata dello sport in Floridiana

Venerdì 10 maggio, con l'obiettivo di promuovere la sinergia tra natura e lo sport, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con i Comitato Gazebo Verde e Comitato Vivibilità Cittadina, l’Associazione GEA e il Comitato Civico Vomero, presenta la prima edizione della Giornata dello sport in Floridiana. Presenti come testimonial dell’evento Patrizio Oliva, ex campione olimpico e mondiale di pugilato, e Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli.

Il villaggio a Plebiscito del Giro d'Italia

Per il terzo anno di fila, la gara ciclistica più importante del Paese sceglie Napoli come una delle sue location principali: un evento che porta in dote ricadute più che positive, all’ombra del Vesuvio, in termini di indotto e visibilità. Un momento clou sarà l’arrivo in volata sul lungomare, nella tappa di dopodomani (la nona del Giro ’24). Spiccano poi l’open village al Plebiscito e lo show della carovana rosa a Caivano.