Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 3 al 5 maggio

Teatro

Teatro Cortese: Gianni Caputo, tra vita e poesie di Eduardo

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio al Teatro Cortese di Napoli arriva “Fu re da doppie lodi”, la vita di Eduardo raccontata dalle sue poesie. In scena Gianni Caputo

Geppi Cucciari al Teatro Nest

Agguerrita, armata di parlantina graffiante e cagliaritana. È Geppi Cucciari la prossima ospite de “Una serata al Nest con…”, il format proposto dalla sala di via Bernardino Martirano a Napoli.

Roberto De Sarno tra musica, danza, cabaret

Teatro, musica, danza, cabaret e grottesco in “Non commettere atti impuri”, di e con Roberto De Sarno in scena da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio a Galleria Toledo

Romeo e Giulietta in scena al Teatro di San Carlo

Il 4 e 5 maggio sarà in scena al Teatro di San Carlo lo spettacolo di Sergej Prokof'ev.

Il balletto diretto da Clotilde Vayer.

Musica

Al Rama Beach evento in memoria del DJ Frankie Knuckles

Il 5 maggio sarà l’occasione per celebrare la vita e l’eredità musicale del DJ di fama internazionale ma anche l’occasione per condividere delle ore in una location mozzafiato.

«Tartaglia Aneuro» al Teatro Trianon Viviani

«Tartaglia Aneuro», il gruppo flegreo capitanato da Andrea Tartaglia, torna ad esibirsi dal vivo con un concerto che si pre annuncia straordinario che si terrà il giorno 4 maggio alle 21 presso il prestigioso Teatro Trianon Viviani di Napoli.

I concerti del Conservatorio 2024

Venerdì 3 maggio la Sala Scarlatti ospiterà «L’histoire du soldat» di Igor Stravinskij con la partecipazione di Peppe Servillo e dell’Ensemble strumentale San Pietro a Majella sotto la direzione di Antonio Maione.

Eventi

La prima edizione del «Maggio di Pizzofalcone»

Un fitto programma di appuntamenti dal 4 al 31 maggio, che vuole valorizzare i luoghi simbolo della collina di Pizzofalcone ma anche guidare cittadini e turisti alla riscoperta di tesori nascosti.

Torna Bagnoli film festival

Il Bagnoli Film Festival, torna con la seconda edizione dal 1° al 5 maggio al CineTeatro La Perla Multisala di Napoli.

Il «Teatro del Gusto» da Foqus

Sabato 4 maggio, si apre nei Quartieri Spagnoli, nella corte della Fondazione Foqus, il Festival del vino e del cibo artigianale. Fino al 6 maggio, tre giorni dedicati all’enogastronomia di qualità.

Animalia a Città della Scienza

Un’esperienza coinvolgente, per esplorare da vicino la diversità della vita animale e l’importanza di preservare i vari habitat naturali. Alla scoperta delle meraviglie del mondo animale e con l’impegno di diventare sentinelle responsabili del nostro pianeta.