Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 14 giugno al 16 giugno

Teatro

«Cent’anni di solitudine» di Gabriel García Márquez alla Reggia di Portici

È un racconto musicale, un concerto di parole per uno spettacolo che vorrebbe essere una preghiera laica dedicata all’immensità della letteratura l’allestimento di Annamaria Russo e Ciro Sabatino per Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez, in scena sabato 15 giugno 2024 alle ore 21.00 nel Campo della Pallacorda alla Reggia di Portici.

Musica

Negramaro - Stadi 2024 al Diego Armando Maradona

Lo storico gruppo italiano, aprirà il tour negli stadi, che toccherà tutta Italia, al Diego Armando Maradona.

Il concerto, previsto per sabato 15 giugno, vedrà la band ripercorrere i brani più iconici della loro carriera e anticipare qualcosa del prossimo album.

Luca Signorini con «Violoncelliade» alla Fondazione Pietà de' Turchini

Domenica 16 giugno prosegue la II edizione di «Soave sia il vento Così… se fan tutti», rassegna realizzata a Sorrento dalla Fondazione Pietà de' Turchini, dalla Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, dal Comune di Sorrento, in collaborazione con l’I.S. “Francesco Grandi”, con la direzione artistica di Maria Federica Castaldo. Protagonista del secondo appuntamento in programma sarà Luca Signorini, Primo Violoncello del Teatro di San Carlo, che alle ore 19.30 presenta presso la Chiesa dei Servi di Maria il suo Violoncelliade! con i violoncellisti del Conservatorio di Musica «San Pietro a Majella» di Napoli.

Gigi d'Alessio - Uno come te a Piazza Plebiscito

Continua la maratona di concerti di Gigi d'Alessio nel cuore di Napoli. L'artista si esibirà davanti al Palazzo Reale per altre tre serate, completando la serie di concerti evento andati in onda in un'unica serata su Rai 1.

Gli Eventi

Coca Cola Pizza Village alla Mostra d'Oltremare

Al via i del Coca-Cola Pizza Village. Musica, menu degustazione, premi e approfondimenti alla Mostra d'Oltremare per l'evento, alla sua dodicesima edizione. Oltre agli eventi che interesseranno il mondo della pizza tra aperitivi, sperimentazioni e masterclass, il Coca-Cola Pizza Village ospiterà anche concerti diversi ogni sera. Ad aprire saranno venerdì 14 giugno Francesco Gabbani e i ComaCose alle ore 21. Sabato, invece, sul palco ci saranno i The Kolors, mentre chiuderanno il weekend Rocco Hunt ed LDA.

«NapoliCittàLibro - Salone del Libro e dell'Editoria 2024» alla Stazione Marittima

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, dalle 10.00 alle 20.00, NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria 2024, con il titolo «Ri-Generazioni», declinato nelle cinque isole tematiche «Generi», «Visioni», «Generazioni», «Cognizioni» e «Nuove Memorie», arriva negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli.

«Alice lost inside you-This is wonderland» alla Mostra d'Oltremare

Millecinquecento installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, uno show ricco di coreografie, luci e suoni, due performance tailor-made. Sono i numeri di «Alice lost inside you-This is wonderland», viaggio fatto di colori ed arte narrativa che, dopo aver conquistato circa mezzo milione di spettatori, fa tappa a Napoli fino al 30 settembre alla Mostra d'Oltremare.

Nutella - l'appuntamento a Piazza Municipio

Per tutti gli ammiratori del brand, sarà possibile scoprire l'ultima cremosa novità in anteprima: l'appuntamento è sabato 15 giugno dalle 10.00 alle 13.00 al pop-up Nutella di piazza Municipio a Napoli.