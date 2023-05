Napoli weekend, cosa fare: gli appuntamenti da non perdere dal 26 al 28 maggio

Ecco cosa fare a Napoli per il weekend dal 26 al 28 maggio

Il teatro

“Adagio napoletano” al Trianon

Adagio napoletano. Cantata d’ammore , con Marisa Laurito , chiuderà la stagione del Trianon Viviani . Il musical diretto da Bruno Garofalo andrà in scena sabato 27 e domenica 28 maggio, alle 18 e alle 21 .

I libri

Ricomincio da Port’Alba

In programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio a via Port’Alba, la rassegna proporrà presentazioni di libri, talk, reading e un omaggio a Mauro Giancaspro, indimenticato direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli.

I Musei

Visita teatraele al Museo dei Pellegrini

Sabato 27 maggio dalle 19, NarteA, al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, presenta la visita guidata teatralizzata “Peregrinos”, storie di accoglienza e carità. Un viaggio che porterà gli spettatori al 25 luglio 1578, quando il sarto Bernardo Giovino fondò l’arciconfraternita per ospitare e accogliere coloro che erano in viaggio verso luoghi sacri.

La “Stazione dei Bambini” al Museo di Pietrarsa

La “Stazione dei Bambini” è una nuova giornata speciale al Museo di Pietrarsa che si terrà domenica 28 maggio, dalle 9:30 alle 19:30, e sarà tutta dedicata ai piccoli visitatori che, fino ai 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto, non pagheranno il biglietto d’ingresso. I bambini troveranno, oltre alla collezione di rotabili storici, anche numerose attività dedicate a loro.

La musica

Gigi D'alessio a piazza del Plebiscito

Gigi D'Alessio si esiberà per 5 giorni live a piazza del Plebiscito. L'artista, nel corso di questo fine settimana, sarà in concerto il 26, 27 e 28 maggio, per poi concludere la 5 giorni, dopo 4 serate di pausa, il 2 e 3 giugno.