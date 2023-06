Napoli weekend, cosa fare: gli appuntamenti da non perdere dal 3 al 4 giugno

Ecco cosa fare a Napoli per il weekend dal 3 al 4 giugno

I musei

La domenica al museo

Come ormai da consuetudine domenica 4 giugno, essendo la prima domenica del mese, l'ingresso all'interno dei muse sarà a titolo gratuito per tutti i visitatori. È l'occasione giusta per visitare i siti archeologici e i musei che ancora non avete visitato.

Gli spettacoli e la musica

Spettacolo alla Reggia di Portici

Sabato 3 giugno alle 18.30 e alle 20.15, ci sarà una nuova rappresentazione dello spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.”

Concerti gratuiti nel Chiostro dell’Hotel Palazzo Caracciolo

Sabato 3 e domenica 4 giugno, nel chiostro dello splendido Hotel Palazzo Caracciolo, in via San Giovanni a Carbonara si terrà una rassegna musicale gratuita dal titolo “Leucosia, Partenope, Ligea: voci di donne, Canti del Sud”.

Gigi D'Alessio in concerto

Sabato 3 giugno dalle 21, a piazza del Plebiscito, ci sarà il concerto “Gigi- uno come te- ancora insieme”. Lo spettacolo sarà l'ultimo delle 5 serate evento che il cantante napoletano ha realizzato nel corso di queste 2 settimane.

Attività all'aria aperta

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

Sabato 3 giugno dalle 20.15, e poi anche in altre serate di giugno, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole.

Lo scudetto

La festa scudetto del Napoli

Ovviamente da non perdere la festa per la consegna dello scudetto al Napoli che si terrà domenica 4 giugno a partire dalle 18.30 in occasione dell'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria allo stadio Maradona. Per chi non ha acquistato i biglietti per andare allo stadio, in città, ci saranno diversi maxischermi che trasmetteranno in diretta il secondo tempo della partita e tutta la festa post partita.