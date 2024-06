Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 7 giugno al 9 giugno

Eventi

«This is wondeland» alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Millecinquecento installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, uno show ricco di coreografie, luci e suoni, due performance tailor-made. Sono i numeri di «Alice lost inside you-This is wonderland», viaggio fatto di colori ed arte narrativa che, dopo aver conquistato circa mezzo milione di spettatori, fa tappa a Napoli dal 1 giugno fino al 30 settembre alla Mostra d'Oltremare (19-1, ultimo ingresso 23.45, biglietti su https://thisiswonderland.world/biglietti-alice/).

Parco Vergiliano, i più piccoli alla scoperta di miti e leggende

Domenica 9 giugno alle 11, ultimo appuntamento di NarteA dedicato all’infanzia, col progetto «Piccoli esploratori scoprono…», che questa volta sarà realizzato presso il Parco Vergiliano a Piedigrotta. I piccoli visitatori si trasformeranno in veri e propri esploratori, conoscendo i luoghi attraverso una ricognizione diretta e prendendo nota dei risultati in un piccolo libretto con attività ludico-ricreative, nel quale potranno fare il resoconto di quanto imparato, divertendosi, immaginando, andando oltre i confini del già noto.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 - 333.3152415. Il costo del biglietto è di 15 euro a bambino (l’accompagnatore paga solo l’ingresso al sito).

«Incantevole parco» al Parco Minopoli

Napoli accoglierà «Incantevole Parco» dal 9 al 23 giugno: tre spettacoli sul fascino e il mistero delle streghe. Nel mese di giugno il Parco Minopoli, ex Gasometro, si trasformerà in un luogo magico e surreale, con la rassegna teatrale «Incantevole Parco», si tratta di tre spettacoli imperdibili sul tema di riti, credenze e misteri legati al culto delle streghe a cura di Gente Green Aps in collaborazione con Wwf Napoli.

La rassegna prende il via il 9 giugno alle ore 18.00, in viale Raffaello, con «È tempo di Incantesimi» una performance teatrale in cui si evocheranno antichi rituali pagani, incantesimi e leggende tramandate dalle testimonianze delle ultime streghe italiane.

«Il resto di niente» al Museo Madre di Napoli

Qualcuno può riconoscere la struttura da un video di Liberato e da alcune scene della serie “Gomorra". Vista da lontano ha l’aspetto di un rudere moderno, abbandonata a se stessa, persa tra container e binari. Da vicino ricorda un’opera di Gaudì impastata di contemporaneo, da sopra, invece, il ponte di comando di una nave: è la Casa del portuale, quel curioso edificio di calata Marinella, nel porto commerciale di Napoli, commissionato nel 1968 dai lavoratori dei moli partenopei ad Aldo Loris Rossi, architetto e docente di progettazione dell’università Federico II. In mostra dal 30 maggio al 29 luglio al museo Madre l'esposizione “Il resto di Niente”, più di 30 opere di artisti che hanno analizzato nella loro produzione gli esiti e i conflitti delle grandi trasformazioni urbane di Napoli.

Teatro

Romeo e Giulietta al Chiostro di San Lorenzo Maggiore

“Romeo e Giulietta” torna nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore, con la regia di Domenico Maria Corrado, venerdì 7 giugno alle 21:00, in replica sabato 8 e domenica 9 alla stessa ora. Una storia d’amore che ha attraversato i secoli, un racconto di passione immortale che continua a toccare i cuori di ogni generazione: “Romeo e Giulietta” prende vita tra le antiche mura del chiostro di San Lorenzo Maggiore a Napoli, in una commedia musicale indimenticabile.

Musica

Koffi Julien Attoumbre e Francesco Pio Bakiu all'Istituto italiano per gli studi filosofici

«Lirica senza confini»: arriva direttamente dalla Costa D’Avorio il tenore Koffi Julien Attoumbre, che accompagnato dal pianista Francesco Pio Bakiu, eseguirà diversi brani, tra cui un omaggio al grande Caruso, domani sera (venerdì 7 giugno) alle ore 19.30 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14.

«Scarlatti per tutti» il concerto alla chiesa dei Santi Marcellino e Festo

Sabato 8 giugno 2024, alle ore 11.30, nella preziosa cornice della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo a Napoli, arriva il concerto della Scarlatti per Tutti, l’Orchestra amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti che riunisce studenti, impiegati, docenti, professionisti, tutti musicisti per diletto nel segno del piacere di far musica insieme, da condividere con il pubblico.

«I fiori musicali» all'antico refettorio del Monastero di Regina Coeli

Sarà l’Antico Refettorio del Monastero di Regina Coeli, nel cuore del centro antico di Napoli, ad ospitare la rassegna I Fiori Musicali - Viaggi tra antico e moderno, organizzata e promossa dall’Associazione Dissonanzen in collaborazione con l’associazione “L’Atrio delle Trentarè Onlus”. L’iniziativa prevede quattro appuntamenti, dal 26 maggio al 15 giugno, che inizieranno sempre alle ore 18 con la visita guidata al Chiostro Monumentale del Monastero di Regina Coeli e all’Antico Refettorio e a seguire il concerto.

Il terzo concerto, sabato 8 giugno, al rapporto temporale tra antico e moderno si sovrappone anche il fascino del viaggio nello spazio tra Nord e Sud dell’Europa. Il progetto Ho visto il lupo, la volpe, la lepre ballare, che vede protagonisti Alessandro de Carolis ai flauti, Carmine Scialla alla chitarra battente e Antonino Anastasia alle percussioni, gioca a saltare da una composizione strumentale del Trecento fiorentino alle follie di Spagna, dal barocco di O’ Carolan alle musiche della Napoli seicentesca: si fondono sonorità distanti, connotate però da una chiara matrice popolare e accomunate dalla forza della pulsione ritmica, dall’energia della danza. Superando i confini temporali l’affiatato trio ricerca continuamente sonorità nuove, divertendosi a rimescolare le carte, creando un suggestivo percorso attraverso l’Europa, dal nord dell’Irlanda fino alle coste del mar Mediterraneo.