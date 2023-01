Cosa fare a Napoli nel weekend dal 27 al 29 gennaio: tutti gli appuntamenti da non perdere

Ecco tutti gli eventi del weekend dal 27 al 29 geannio 2023.

IL TEATRO

Politeama

«Raymonda e i giovani coreografi»: si esibiscono le étoiles del San Carlo, da sabato 28 gennaio a mercoledì 29 marzo 2023.

Centro Teatro Spazio

In scena l'«Olocausto minore», uno spettacolo che ci riporta ai tempi del nazismo, mostrandocelo da un altro aberrante punto di vista. Dal 27 al 29 gennaio a San Giorgio a Cremano.

Teatro San Carlo

200 ballerini in prova: al via «Tuttinscena – Premio al merito per l’arte della danza». Sabato 28 e domenica 29 gennaio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Sala Assoli

«We Love Enzo» che omaggia la poetica di Moscato; da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio.

Centro A.N.E.I

La Shoah come memoria e monito nello spettacolo «Polvere nel vento», l'esibizione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi di Pianura, si svolergerà il 28 gnnaio, alle ore 10.30.

San Luca

Il nuovo teatro di Pozzuoli, inaugura venerdì alle 21; Gino De Luca con un omaggio a Nino Taranto, seguirà il comico Enzo Casertano. La musica sabato e domenica alle 19, spettacoli per i piccoli la domenica alle 17.

Trianon Viviani

La «controstoria» dell'Unità d'Italia dall'opera di Pino Aprile; Venerdì 27 gennaio, alle 21.

EVENTI

Palazzo Reale

La memoria dei bambini deportati: il concerto «La storia di Brundibar»; venerdì 27 gennaio alle ore 18.00.

Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

Ebrei «dispensati dal servizio»: la mostra de «il Cartastorie». Vnerdì 27 e sabato 28 gennaio negli orari di apertura del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (dalle 10 alle 18).

Trianon Viviani

Un omaggio musicale a Totò e agli autori dei suoi film. Sabato 28 gennaio alle 21, Daniele Sepe sarà in concerto con «Sepè le Mokò».

Ospedale delle Bambole

Sabato 28 gennaio ore 10.00, NarteA presenta il suo nuovo Itinerario per «gioco», visita-spettacolo che accompagna grandi e piccini.

Tennis Club

Pier Ferdinando Casini presenta il libro: “C’era una volta la politica”. Il 28 gennaio, alle 17.30 in viale Dohrn.