Cosa vedere a Napoli nel weekend: tutti gli appuntamenti tra divertimento e cultura

Ecco cosa fare a napoli nel weekend dal 21 al 23 aprile:

Mostre ed eventi

Largo San Martino

L’arte di Philip Colbert invade Napoli: dal 21 aprile (giorno dell’inaugurazione) e sino al prossimo 15 luglio, le opere scultoree dell’artista britannico saranno in (bella) mostra a Largo San Martino a Napoli.Una mostra dal titolo «The Lobster Empire», che non passerà di certo inosservata: l’eccentrico figlioccio di Andy Warhol (come è stato ribattezzato lo scozzese) esporrà, infatti, delle enormi aragoste che invaderanno letteralmente il cuore di Napoli. Una città, Napoli, che si muove benissimo tra la sua meravigliosa tradizione storica ed artistica e la capacità, tutta partenopea, di accogliere e rilanciare l’arte più moderna e particolare, come è appunto quella di Colbert.

Edenlandia

All’Edenlandia arrivano gli attori della serie tv più amata del momento, Mare Fuori per un esclusivo meet & greet per i fans. Venerdì 21 aprile, alle ore 17:30, presso il teatro Palaeden sarà possibile incontrare gli attori Serena Codato e Antonio d'Aquino ovvero Gemma e Milos, due dei protagonisti della fortunata serie televisiva.L’evento è ad ingresso gratuito e per poter partecipare basterà prenotarsi scaricando un ticket, i posti sono limitati.

Porto di Napoli

La prima edizione annuale dell'esercitazione «Mare aperto 2023», il principale ciclo addestrativo della Marina Militare, organizzato e condotto dal Comando in capo della squadra navale, conclude la prima fase e le unità navali sosteranno in diversi porti della penisola. In particolare nel porto di Napoli, presso la Stazione marittima, domenica 23 aprile, dalle 14:30 alle 19, sarà visitabile la Nave Caio Duilio

Galleria Principe

Si parte sabato 22 aprile, dalle ore 9:30 alle 13:00, in occasione dei festeggiamenti per la Giornata mondiale della lettura, con l’appuntamento intitolato «Il libro e la rosa», nell’ambito del Patto per la Lettura del Comune, che ospiterà il Liceo Gian Battista Vico e l’Associazione Annalisa Durante.

Via Mezzocannone

Appuntamento speciale per AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale, rassegna di documentari curata da Arci Movie, che porta a Napoli un film candidato ai premi David di Donatello 2023 come Miglior documentario. Appuntamento per venerdì 21 aprile nella sala di via Mezzocannone dove il regista Francesco Patierno presenta «Svegliami a mezzanotte» (Italia, 2022, 71’) insieme a Fuani Marino, protagonista del film e scrittrice. La serata, con avvio alle 20:30, sarà introdotta dal giornalista e critico cinematografico Alberto Castellano.

Musica

Trianon Viviani

Sabato 22 aprile, alle 21, Ramin Bahrami ritorna al Trianon Viviani, con uno spettacolo di beneficenza per la causa iraniana. Dopo la recente conversazione, nello scorso mese di febbraio, nella quale ha dialogato con Marisa Laurito, il grande pianista persiano si esibisce con il Solis string quartet e Stefano Valanzuolo in «Il Golfo magico. Ovvero Mozart e Napoli». L’incasso della serata, che si avvale del sostegno di Scabec, fondazione Banco di Napoli e Amici della fondazione Banco di Napoli, sarà devoluto al Chri (Centro per i Diritti umani in Iran).

Rama Beach Cafè

Si scrive «Mystique», si legge miscela esplosiva a base di musica, spiritualità, benessere e divertimento, pronta a deflagrare pacificamente in riva al mare, domenica 23 aprile, al Rama Beach Cafè di Varcaturo, dalle 11 del mattino al tramonto. Special guest del nuovo appuntamento con il party diurno più amato dai nottambuli campani, la dj e producer algerina Sara Bluma - resident dei The Sanctuary di Roma, Milano, Porto Cervo e Mykonos-, che fonde sapientemente sonorità indie dance, tech e afro house.

Teatro

Teatro Tram

«Origami. Attese di carta» è il nome del prossimo spettacolo in scena al Teatro Tram di Napoli da giovedì 20 a domenica 23 aprile. Nella sala di via Port’Alba il debutto di un testo (drammaturgia originale di Chiara Di Bernardo) che si apre sulla banchina di una stazione dove i protagonisti - Daria D’Amore (che ne è anche regista), Chiara Di Bernardo, Luigi Leone e Riccardo Sergio – passeranno la notte.

Teatro Gelsomino

Sabato 22 aprile sarà in scena al Teatro Gelsomino di Afragola, «Cazzimma&arraggia» di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, spettacolo che racconta l’avventura di due sciarmati dirigenti calcistici che provano a scrivere la storia del calcio e di una città, acquistando il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

Teatro Elicantropo

Da giovedì 20 aprile 2023 alle 21.00, con repliche fino a domenica 23, al Teatro Elicantropo di Napoli andrà in scena Tender Napalm di Philip Ridley, nell’adattamento e la regia di Simona De Sarno. Presentato da Van Verso altre narrazioni con il patrocinio di fondazione Inda di Siracusa e accademia d’Arte del dramma antico di Siracusa, l’allestimento, con la traduzione di Laura Leonessa, vede interpreti in scena Federica Cinque e Alessandro Mannini.