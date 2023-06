Cosa fare a Napoli nel weekend dal 23 al 25 giugno: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 23 al 25 giugno.

Mostre e visite ai monumenti

Al Mann 26 progetti digitali per la valorizzazione

Nel suo primo Digital day aperto ai visitatori e agli appassionati di tecnologia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha presentato 26 progetti digitali per la valorizzazione, tra le nuove invenzioni c'è il Vr Mann, l'App Greenbike Mann Est-Ovest, Manncraft, Fuga dal Museo e il plastico di Pompei.

Città della Scienza: Costruiamo la Scienza!

Il weekend del 24 e 25 giugno a Città della scienza attende i visitatori con un programma di attività interattive per toccare la scienza con le mani ed apprendere in modo divertente e appassionante, come nel caso dell’interactive lab Pesci e diavoletti di Cartesio, attraverso cui sarà possibile costruire questo semplice strumento e scoprire come fanno i pesci a nuotare a diverse profondità.

Gli spettacoli e la musica

Noisy Napoli Fest, i Coma Cose al Palazzo Reale

I Coma Cose tornano a esibirsi a Napoli, domenica 25 giugno a Palazzo Reale per il Noisy Naples Fest 2023. Il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale, torna a nel capoluogo partenopeo dopo il sold out dello scorso marzo alla Casa della Musica.

A Monte di Procida il concerto gratuito de «La Maschera»

Il 23 giugno alle 21 la centralissima Piazza XVII Gennaio, ospita il concerto gratuito de La Maschera, che sarà l’occasione per presentare nella cittadina flegrea il nuovo album «Sotto chi tene core» e per riascoltare i successi storici della band.

Al via PalcoscenicoAmoreMio: rassegna teatrale itinerante

«PalcoscenicoAmoreMio», rassegna teatrale itinerante che quest’anno giunge alla sua sedicesima edizione, e si svolge dal 23 giugno al 21 luglio 2023 al Teatro Instabile Napoli e al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei. Il prologo della rassegna è affidato, venerdì 23 e sabato 24 giugno al Teatro Instabile Napoli, alle proiezioni dei due cortometraggi «Intrappolati tra i sogni» e «Al di là del silenzio» entrambi incentrati sul mondo dei bambini, diretti da Gianni Sallustro.