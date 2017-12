Domenica 24 Dicembre 2017, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 11:03

SANT'AGNELLO. «Babbo Natale in Vespa» in Penisola Sorrentina. Appuntamento a Santo Stefano. Raduno rigorosamente in Vespa per sfilare lungo le principali piazze nei panni di... Babbo Natale. Partenza da Sant’Agnello, in piazza Matteotti, alle ore 9,30. Al Piaggio Center Ambromoto dalle ore 8 per i preparativi. Casco obbligatorio sotto il cappuccio. Abito disponibile per i primi 40 iscritti. Rientro a mezzogiorno.