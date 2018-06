Cracco scherza con Sorbillo a «Festa a Vico»: «Il mio sogno è aprire una catena di pizzerie»

Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:27

VICO EQUENSE - «Il mio sogno è aprire una catena di pizzerie. Come abbinamento, piuttosto che pomodoro e mozzarella, potremmo proporre verza e Bitto». Così il noto chef Carlo Cracco scherza con Gennaro Esposito e Gino Sorbillo in occasione di «Festa a Vico».Il patron del ristorante «Torre del Saracino» stuzzica il collega con battute riferite al suo avvicinamento al mondo della pizza. Si è parlato tanto, infatti, nei mesi scorsi della sua interpretazione di pizza nel locale di Milano. E quale occasione migliore per scherzare sull'argomento se non in presenza del maestro Gino Sorbillo. «Mi raccomando, non "te la fare" troppo con i pizzaioli che mi diventi...» dice chef Esposito ridendo.Tra una battuta e l'altra, i protagonisti della gastronomia hanno dato il benvenuto al pubblico dell'ultima serata di «Festa a Vico», presso Marina di Aequa per il «Cammino di Seiano». Anche quest'anno la kermesse ha riscosso grande successo unendo gastronomia, divertimento e beneficenza.