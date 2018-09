Venerdì 14 Settembre 2018, 20:19

ERCOLANO - Cratere full tour: escursione serale nella Valle del Gigante del Vesuvio. Appuntamento da non perdere domenica in un suggestivo percorso naturalistico che permette di circumnavigare l'edificio vulcanico del Vesuvio raggiungendo il bordo craterico a quota 1175metri sul mare. A guidare gli appassionati alla scoperta del Vesuvio i volontari dell'associazione Vesuvio Natura da Esplorare: l'escursione prevede una serie di tornanti estremamente panoramici, da cui si potrà ammirare l’antico edifico vulcanico del Monte Somma e osservare dall’alto la Valle del Gigante, ricca di formazioni geologiche spettacolari, vegetazione autoctona e boschi antichi e nuovi.Durante l’ascesa al Cratere saranno illustrate le caratteristiche geologiche, naturalistiche e storiche del Somma-Vesuvio, osservate specie vegetali ed animali autoctone e di notevole interesse. Raggiunto il bordo craterico comincia un tratto pianeggiante che presenta ripetuti affacci sulla bocca del cratere, e dove è possibile ammirarne la natura geologica del vulcano ed il fondo del cratere. Raggiunta la località capannuccia ci si ferma per una breve sosta dove sarà possibile degustare un bicchiere del famoso Lacryma Chirsti del Vesuvio o semplicemente un buon caffè. Poi si prosegue in discesa, sul versante est lungo un percorso che scende sui detriti piroclastici fino a quota 1100metri.«Il panorama che si ammira è di rara bellezza, si affaccia sull'agro nocerino - sarnese e su Pompei e permette di circumnavigare completamente l’intero edificio vulcanico del Vesuvio». La lunghezza del tour è di 5 chilometri per tre ore con difficoltà media. Appuntamento alle ore 10 alla biglietteria del Parco Rifugio Imbò con la guida Giulia Pugliese.