Giovedì 17 Ottobre 2019, 12:37

Un’allegra colazione al sole per Cristina Acquaviva Coppola, che ha brindato ai suoi primi sessantacinque anni in una giornata di sole e sorrisi, nel corso della quale la festegiata è stata raggiunta sulla terrazza al centro di Napoli dagli amici più cari e la famiglia al gran completo.Complice il clima ancora estivo, e naturalmente le prelibatezze culinarie ideate per l’occasione da Andrea Ioppi, ben cento amiche hanno raggiunto infatti Cristina per brindare insieme a lei a questo ennesimo traguardo di vita.E’ il caso, ad esempio, di Teresa Troise, Fiorella De Luca, Jaqueline de Laurentiis, Stefania Aversa, Cristina Cortese, Paola Pavesi, Marina Nappa, Gabriella Monetti, Sandra Russo, Mariella Piscitelli, Simona Marzullo, Stefania Crimaldi, Oretta Riccio, Titti Chiosi e tante altre signore che con Cristina hanno atteso, ancora una volta, l’immancabile rito del taglio della torta.E a spegnere le candeline con la nonna, al culmine quindi di una giornata nel segno del relax e del buonumore, non potevano mancare del resto le nipotine Allegra ed Azzurra, che com’era giusto e prevedibile hanno facilmente guadagnato un posto in prima fila al fianco della festeggiata nel momento clou del festeggiamento.