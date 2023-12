Da oggi al 6 gennaio appuntamento con il Sorrento Film & Food Festival

L'ultimo film della saga Indiana Jones aprirà ufficialmente il calendario delle proiezioni gratuite al cinema Armida del Sorrento Film & Food Festival, oggi, venerdì 29 dicembre, alle ore 11. L'opera che ha come protagonista il leggendario attore Harrison Ford, è il primo dei tantissimi film in programma nella manifestazione rivolta ai cittadini della penisola sorrentina e ai turisti, nell'ambito dell'evento presieduto dall'attore americano Daniel McVicar e realizzato grazie al sostegno della Città di Sorrento.

Il calendario della manifestazione, che include anche film in corsa per gli Oscar come «Maestro» di Bradley Cooper (Netflix), è disponibile sul sito www.sorrentofff.com ed andrà avanti sino al 6 gennaio con proiezioni speciali di film campioni di incasso ed anteprime.

Serata evento quella di lunedì 1 gennaio, alle ore 20, con il sindaco di Sorrento Massimo Coppola che, proprio al cinema Armida, premierà il regista premio Oscar Bobby Moresco, l'attrice e cantante Lina Sastri, l'attore Andrea Scarduzio, la poliedrica artista Valeria Altobelli insieme al primo «chef-star» dell'anno Fabrizio Mellino del ristorante Quattro Passi di Massa Lubrense, insignito delle Tre Stelle Michelin.

Tra gli ospiti della passata edizioni Terry Gilliam, la cantante Noa e il maestro Gil Dor, Remo Girone, Enrico Vanzina e gli chef Alfonso Iaccarino, Peppe Aversa, Gennaro Esposito e Pasquale Palamaro.