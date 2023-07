Da Palma Campania alla Rai: Silvio Martino vince il “Microfono d’oro”

Ha 21 anni, è figlio d’arte e, appena approdato in Rai, si aggiudica già un premio. Silvio Martino, giovanissimo speaker radiofonico originario di Palma Campania, è tra i vincitori della tredicesima edizione del Microfono d'Oro, manifestazione organizzata dal giornalista Fabrizio Pacifici e dedicata alle trasmissioni più popolari ed agli speaker più conosciuti. Silvio ha vinto il premio insieme a Gabrielle Sarmiento, co-conduttore di “Dis-comfort Zone”, il programma del progetto No Name Radio, ideato dalla Rai per creare uno spazio radiofonico dedicato soprattutto alle nuove generazioni.

Figlio di Angelo Martino, il palmese Silvio ha mosso i primi passi proprio con il papà in varie radio locali: una palestra che gli ha consentito di approdare in Rai e a “Dis-comfort Zone” con un buon bagaglio di esperienza, nonostante la giovane età. “Considero questo riconoscimento uno stimolo a fare ancora meglio: sono contentissimo, ma allo stesso tempo carico per tutti i progetti futuri”, dice il giovanissimo Silvio.