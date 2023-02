Dal Suor Orsola ad Amadeus grazie alla tesi sui contesti culturali dei gruppi musicali di successo

Si chiama Emilia Criscuolo, ha 23 anni ed è di San Giorgio a Cremano la studentessa che qualche sera fa ha partecipato al fortunato programma di Raiuno “I soliti ignoti” condotto da Amadeus.

È toccato a lei, in pratica, aprire i giochi come ignoto numero 1 presentandosi alla coppia di concorrenti.

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la giovane campana ha spiegato le ragioni del suo studio: «Partendo dal sistema mediatico nel suo complesso – ha detto in diretta televisiva ad Amadeus, che ha mostrato interesse nei confronti della ricerca - ho analizzato le interazioni di un gruppo musicale di successo, in questo caso i Maneskin».

Infatti, partendo dalle teorie di Henry Jenkins, fondatore, tra le altre cose, del Convergence Culture Consortium, la tesi di Emilia, in Teorie e Tecniche dei Media, relatore il prof. Arturo Lando ha attraversato le varie epoche in funzione dell’universo massmediale mettendo in luce le potenzialità dei singoli mezzi prima e dopo l’avvento di internet. L’interazione tra vecchi e nuovi strumenti – viene spiegato - tra media tradizionali e digitali ha prodotto un tipo di cultura convergente con la partecipazione attiva dei fruitori alla costruzione del messaggio, tradizionalmente affidata ai redattori.

Lo scopo finale della approfondita analisi condotta dalla studentessa è stato quello di individuare e di rivelare quale sia stato il modello culturale prevalente su cui si basano l’affermazione di un gruppo musicale di successo, nel caso specifico i Maneskin.