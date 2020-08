Dan Bilzerian, il re di Instagram a Capri

Sull'isola dei vip ritornano gli influencer a 5 stelle. Proprio negli ultimi giorni ha fatto tappa a Capri Dan Bilzerian, uno dei giocatori di poker professionisti statunitensi più noti al mondo, con i suoi più di 32 milioni di follower ed una fama internazionale come lifestyle influencer, celebre per i suoi post e stories tra belle donne, yacht extra lusso tra la Florida, Los Angeles e i paradisi esotici del mondo. Il tycoon statunitense Dan Bilzerian, origini armene, figlio dell'imprenditore finanziario Paul Bilzerian, ha creato la sua fama basata su uno stile eccessivo che lo vede tra i best player del poker online e protagonista di una vita glamour tra bellissime donne e momenti di relax con amici vip in luoghi da sogno. Una vita sregolata che lo ha portato anche a numerose controversie. Il famoso gambler americano, prima dei 40 anni ha già subito 3 infarti a causa del suo stile di vita irregolare, dove non mancano eccessi di alcol e consumo di droghe, diversi problemi legali e denunce.



Negli ultimi giorni è stato avvistato tra Positano e Marina del Cantone fino a fare tappa fissa con il suo mega yacht in rada a Capri. Sempre circondato da giovani ragazze da copertina e da uno staff di manager, Dan si è dato nelle ultime 48 ore alla scoperta dell'isola azzurra via mare, tra le meravigliose grotte di Capri postando diverse storie sui suoi canali social.dove ha posato per uno scatto con alcune persone, meravigliate nel ritrovarselo accanto, tra questi lo youtuber e attore romano Simone Paciello e l'imprenditrice romana, di origini capresi Marcella Caiazzo.

Dan ha voluto scoprire la vita notturna di Capri assaporando i ristornati più chic dell'isola, prima tappa immancabile l'Aurora, nel centro di Capri, punto di incontro di tutti i vip interazionali, dove ha posato per uno scatto con uno degli chef Fabio Russo, per poi recarsi ieri sera in uno dei templi del sushi di Capri da Kukai Iki, sulle scale della Piazzetta, nella terrazza di Palazzo Vanalesti, dove ha posato per una story con i ristoratori e il giovane chef Antonio Ascolese.

