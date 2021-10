David LaChapelle a Napoli, un debutto fantastico al Maschio Angioino

«Non sono schiavo né della moda, né delle celebrità. Sono nelle condizioni di dire no a chiunque e di potere fare foto che non riguardino solo il vestito o la marca che si pubblicizza». Diceva così, David LaChapelle, dopo aver immortalato divi come Michael Jackson, Madonna, Marilyn Manson, Liz Taylor, Benicio Del Toro. Foto surreali, caratterizzate da colori accesi, fluo, atmosfere oniriche, bizzarre. Barocche, eccessive, fedeli all'intento...

