Decima edizione per Chocoland dal 30 ottobre a Napoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un italiano su 5 lo mangia tutti i giorni, il 62% della popolazione almeno 3 volte a settimana, le donne consumatrici più assidue insieme agli abitanti del Sud. Recentissimo lo studio, condotto dal servizio di food delivery "Deliveroo" in collaborazione con Doxa, che regala al cioccolato il primato di leccornia d'eccellenza. Senza dubbio un imperdibile momento di piacere, una coccola, una soddisfazione racchiusa tra le sfumature di marrone e nero, tipiche del cacao.Golosi in prima linea, allora, per la decima edizione di Chocoland in programma dal 30 ottobre fino al 4 novembre al Vomero. Una delle manifestazioni a tema tra le più importanti del Sud Italia, che ogni anno raccoglie a se migliaia di visitatori.Traguardo importante quello dei dieci anni e quindi l'evento, organizzato da D2 Eventi e patrocinato dalla quinta municipalità del comune partenopeo, presenterà un cartellone ancora più ricco di novità. Annunciati, attraverso la pagina social di facebook in continuo aggiornamento, i laboratori per bambini (ai quali sarà dedicato un piccolo mondo incantato a base di cioccolato), i seminari, la presenza di pastry blogger e cake designer, corsi gratuiti, e poi le degustazioni, quelle più attese, passeggiando tra gli stand di via Luca Giordano e via Scarlatti. Presenti molti marchi della pasticceria napoletana e ospiti i maestri pasticceri provenienti da tutta Italia. Ingresso gratuito.