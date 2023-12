«La Divina Cometa» di Mimmo Paladino in onda su Sky Arte

Poesia e sogno, arte e immaginazione si fondono ne «La Divina Cometa», il film di Mimmo Paladino, in prima visione il 24 dicembre alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, che racconta il viaggio di un attore e di una famiglia di senzatetto, guidati da una stella cometa; l’attore indossa le vesti di un Dante che affronta da solo la sua discesa all’Inferno, mentre la famigliola vaga alla ricerca della casa loro promessa.

Il film è un inno alla creatività che non rientra nello schema formale di una vera e propria trama, ma è costruito su suggestioni e citazioni colte, riflessioni e spiriti guida. Così, mentre Dante, ammutolito, passa tra guerra e bestemmie e la povera famiglia cerca un riparo e un tozzo di pane, il conte Ugolino e Paolo e Francesca raccontano le loro pene, tra aneddoti della storia della fotografia e della pittura, tra Pontormo e Glenn Gould.

«La Divina Cometa» è infatti soprattutto un omaggio all’arte in tutte le sue forme, tanto che i Re Magi sono le incarnazioni di pittura, teatro, poesia e musica. Fa da cornice al racconto, il sud Italia con il suo aspetto brullo e magico, nel quale i protagonisti incontrano artisti e saggi di ogni epoca, esperti in arti e scienze e un numerologo che prova a spiegare l’inspiegabile. Il film è una produzione Run Film e Nuovo Teatro, con Rai Cinema e con il contributo di Film Commission Regione Campania, MiC – Ministero della Cultura in collaborazione con Sky Arte.