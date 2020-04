© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono alcuni dei numerosi ospiti del party organizzato da Antonio Coviello, professore di marketing nelle Università di Napoli Parthenope e Suor Orsola Benincasa ed affermato economista del CNR, in occasione del suo 54imo compleanno ma soprattutto per raccogliere fondi in favore del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Cotugno di Napoli (IBAN: IT14S0200803434000101219735).che ha scandito il tempo dell'appuntamento via etere in una diretta Facebook ed Instagram di oltre un’ora premiata da migliaia di visualizzazioni e conclusa da un'apprezzata selezione musicale del dj Marcantonio, a sua volta in collegamento da Capri.Quella che doveva essere una one shot, così, si è trasformata in un appuntamento settimanale : visto il successo ottenuto, Coviello comunicato sui social che ospiterà con continuità tanti altri personaggi «distanti ma vicini», per fare anche compagnia ai tanti amici che vivono da soli a casa questi giorni di isolamento da coronavirus.