Donne e motori: bellezze e auto di lusso a Villa Domi

Martedì 26 Marzo 2019, 18:45

Dall’astrofisica Clementina Sasso all’ ingegnere aeronautico Manuela Vaccaro, passando per Gabriella Urich Padula, l’attrice Anna Capasso fino a Margherita Dini Ciacci past president Unicef Campania e Mariù Adamo volto televisivo. Una presenza imponente di donne protagoniste dell’evento che si è tenuto a Villa Domi domenica 24 marzo, ideato ed organizzato dall’associazione Officina delle Idee, presieduta da Rosa Praticò.Esperienze ed eccellenze professionali, personali, testimonianze dirette di quanto una donna può arricchire qualsiasi settore e ricoprire ruoli di prestigio, spesso destinati al genere maschile.Un evento che sradica il luogo comune dell’abbinamento donne-motori, rendendo i due mondi sinergici e complementari attraverso l’assegnazione dei premi “Donne e Motori” a grandi donne. E sullo sfondo una straordinaria esposizione di auto prestigiose, arrivate da tutta la penisola grazie al Club Supercar Italia.«Donne per le donne - ha affermato l’organizzatrice Praticò - che con le loro storie sono state il motore della giornata, proprio come le stesse supercar che uniscono i tanti appassionati».Questa prima edizione farà da apripista ad altre tappe itineranti, con l’obiettivo di creare un percorso fatto di storie di donne diverse, ma che proprio per questa diversità possono essere da pungolo per le nuove e meno nuove generazioni.La prossima tappa sarà a Riardo il 13 e il 14 aprile e poi a Bologna.