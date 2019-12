Donne per Napoli Carpisa Yamamay, tra le premiate c'è Mara Carfagna

Quinta edizione del premio “Donne per Napoli Carpisa Yamamay”, il riconoscimento assegnato ogni anno alle donne che hanno dato lustro nel proprio settore alla città di Napoli e che si sono distinte per caratteristiche di eccellenza. Il premio, ideato dal presidente di Carpisa Lello Carlino insieme con Italo Palmieri e il giornalista Lorenzo Crea, direttore artistico dell’evento, sarà assegnato quest’anno alla Vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna (per la sezione Istituzioni) e a Rossana Pasquino (Sport), Mariaceleste Lauro (Impresa), Alessandra Barone (Giornalismo), Emilia Zamuner (Musica), Anna Maria Minicucci (Ricerca e Medicina), Annamaria Schena (Sociale), Denise Capezza (Spettacolo), Cicelys Zelies (Integrazione e “napoletana dentro”).



Il premio per la sezione Moda andrà alle "donne vestite dallo stilista Gino Signore", e un premio speciale sarà assegnato a Ornella Spoleto, dipendente di Carpisa. La serata, in programma al Duel di Agnano martedì 17 dicembre (ingresso su invito) sarà condotta da Veronica Maya. Ospiti doc l'attore Gino Rivieccio, il soprano Julia Burduli e le squadre del Napoli Femminile Carpisa Yamamay di calcio, attualmente prima nel campionato di serie B, e Carpisa Yamamay Acquachiara di pallanuoto maschile e femminile. Musica dal vivo a cura della band "Eclissi di soul" e dj set di Dario Guida, accompagnato da violino e sax. Sponsor dell'evento: Miriade bags and shoes. Partner: Yasu Fusion restaurant.e Rc – Raffaele Caldarelli pasticcere con Rosanna Romano.