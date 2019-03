Doris Dörrie ospite d’onore alla 41esima edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento

Lunedì 25 Marzo 2019, 15:31

SORRENTO - Sarà Doris Dörrie l’ospite d’onore della 41esima edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, la manifestazione organizzata da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio, promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, con la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, con il sostegno della Regione Campania, del Mibac e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, l’ambasciata tedesca, del Goethe Institute, German Film e Anica, che si terrà nella cittadina costiera dal 10 al 14 aprile.Con Doris Dörrie, principale regista femminile del cinema tedesco contemporaneo, gli Incontri celebrano la Germania, focus di questa edizione, e le donne del cinema tedesco davanti e dietro la macchina da presa, che saranno anche protagoniste della retrospettiva FRAUENfilm – Registe.Doris Dörrie, regista, produttrice e scrittrice tedesca, sarà protagonista venerdì 12 aprile di un incontro con il pubblico, moderato dal critico Giovanni Spagnoletti, che la vedrà a confronto con una regista italiana, e sarà inoltre celebrata con la proiezione speciale del suo Fukushima Mon Amour, il racconto di una giovane donna tedesca in viaggio per il Giappone assieme a un gruppo di autoctoni, che riflette sulla vita e sulla morte a partire dal disastro nucleare che investì la città nel 2011.Dal 7 marzo nelle sale tedesche con il suo ultimo film Kirschblüten & Dämonen, nel corso della sua carriera, a partire da Männer (1985), il film che le ha dato giovanissima la notorietà in patria e nel resto del mondo, Doris Dörrie ha diretto, scritto e prodotto decine di film spaziando tra i generi e contaminandoli, riuscendo a raccontare le trasformazioni della società tedesca nell’era della caduta del Muro. Tra i suoi film più celebri: Ich und Er (Lei… io & lui, 1988), il noir Happy Birthday, Türke (Happy Birthday, Detective!, 1991), Keiner liebt mich (1994) oppure la prima incursione nel Giappone contemporaneo di Erleuchtung garantiert (1999), una prima escursione nel Giappone contemporaneo.Ma Doris Dörrie si è distinta anche per lo spiccato talento letterario che l’ha portata a pubblicare svariati romanzi – tra cui il bestseller Adesso che facciamo? – tradotti in varie lingue, che l’hanno resa nota anche ai lettori italiani.