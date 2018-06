Drone Tour sul Lungomare napoletano

Lunedì 4 Giugno 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:22

C’è una nuova forma di turismo da scoprire, quella esperienziale tramite droni, è sarà possibile averne una prova il prossimo sabato dalle 10.30 alle 13.30 alla Colonna Spezzata in piazza Vittoria, partecipando al “Drone Tour – vola sul Lungomare napoletano”. Grazie all’utilizzo di un drone con videocamera HD, condotto da un pilota certificato per questo genere di sorvoli, si potrà osservare la città da una prospettiva del tutto nuova, quella dal cielo. Il drone andrà a perlustrare in volo la costa del lungo mare, della Villa Comunale e del Castel dell’Ovo, e il tutto verrà trasmesso sul proprio cellulare (purché sia uno smartphone) che sarà inserito all’interno di un visore cardboard, una semplice scatola a forma di occhiali che consente una visione tridimensionale di ciò che lo schermo del telefonino trasmette, e che sarà fornito da Tour Angels, l’organizzatore e guida tecnica del tour esperienziale. L’iniziativa, oltre ad offrire una prospettiva insolita di ciò che i napoletani hanno sott’occhio, consente una comoda esplorazione anche a chi non ha modo, o possibilità, di fare lunghe passeggiate; ma non solo una bella visione, perché l’operatore video farà anche da guida turistica, coinvolgendo attivamente i partecipanti con spiegazioni, racconti e aneddoti sull’area di sorvolo. Questo tour è patrocinato dalla Delegata Mare Daniela Villani, e s’inserisce nelle ultime iniziative nel mese di giugno “Un Mare di Opportunità”, che offre gratuitamente una fruizione della costa e del mare di Napoli. Presentandosi infatti presso lo stand Tour Angels, condiviso con Install Marine Survely e Marevivo, il collegamento con il drone e l’istallazione del visore saranno offerti gratuitamente, purché ci si sia prenotati in anticipo con un email all’indirizzo sveva@nativeagency.it; informazioni anche telefonando al 3482224837.