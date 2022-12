Edenlandia a Napoli è Sweet Christmas: c'è ​Babbo Natale al luna park

“Sweet Christmas” è il Natale del grande parco cittadino di Napoli, Edenlandia. Ed è l’appuntamento con l’8 dicembre, come da tradizione, a dare il via al periodo più magico dell’anno, con l’arrivo al Parco di Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi.

Alle 17 si terrà al palco centrale lo spettacolo dell’esercito degli elfi in “Sos Natale”, balli, canzoni e clownerie che, con la banda musicale e una magica nevicata, allieteranno grandi e piccini. Alla fine dello show sarà possibile fare la foto con Babbo Natale e i suoi preziosi aiutanti. Lo spettacolo si ripeterà anche il 10 e l’11 dicembre.

L’Edenlandia sceglie le caramelle, come tema di questo Natale 2022 con un allestimento super goloso, colorando i viali di Candy Canes, lecca lecca e biscotti di marzapane giganti. La Caffarel e la Lindt, ma anche tante giuggiole gommose e marshmallows, saranno, per l’occasione, ospitate in delle casette golose di legno insieme a Varzi (una storica cartoleria cittadina) e Poppizziamo (una realtà giovanissima dedicata ai Poppis personalizzati) che popoleranno con i loro gadget il viale principale del parco.

Ma un ltro imperdibile appuntamento si affianca a questo periodo natalizio: l’11 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15, nel piazzale principale, sotto gli archi all’ingresso del parco, per gli appassionati della 4 ruote, si terrà il raduno delle 500 d’epoca, organizzato da “Fiat 500 Club Italia”, coordinamento di Napoli.

Per i più piccoli, l’atteso appuntamento di questo dicembre 2022 è con Lucilla, la youtuber più seguita del momento dai bambini, che arriverà il 26 dicembre alle 17, intrattenendo il suo pubblico tra balletti e canzoncine. L’ingresso è gratuito.