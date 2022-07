Edenlandia, domenica 31 luglio si celebra l'estate con lo «Schiuma Party»

All’Edenlandia, domenica 31 luglio, la grande festa dell’estate con lo «Schiuma party». L’ingresso è gratuito. Due appuntamenti per poter sfoggiare il proprio costume da bagno preferito, alle ore 11.30 e alle ore 18.30. Il grande parco dei divertimenti cittadino sarà inondato da soffice schiuma bianca. In occasione della ricorrenza della riapertura del Parco, da poco passata, il 26 luglio di 4 anni fa, sarà possibile acquistare ad edizione limitata il bracciale per girare su tutte le giostre (a 20€), regola per l’utilizzo indossarlo al momento dell’acquisto da chi ne usufruirà. Per comprarli è possibile prenderli direttamente alla cassa dalle ore 10:30 alle 15:00 del 31 luglio.

Dopo domenica, il prossimo appuntamento con i giochi estivi è a Ferragosto, che per quest’anno si «fa in tre». Infatti l’Edenlandia festeggerà per l’intero weekend del 13, 14 e 15 agosto con musica, animazione e giochi ad acqua per grandi e piccini. L’evento e l’ingresso al parco saranno gratuiti.