Edenlandia festeggia il Carnevale: due giorni di maschere e spettacoli di magia

Due giorni di grande festa sabato 22 e domenica 23 febbraio con performance artistiche, sfilate con le maschere, il gigante robot dei trasformer e i rombanti harleysti e lo spettacolo di magia.



Per festeggiare il Carnevale in modo divertente ed indimenticabile, si inizia sabato con lo show Trasformer alle ore 11:30, dopo il grande successo dello scorso Weekend, per proseguire alle ore 16 con la compagnia di artisti di strada Baracca dei Buffoni che presenta “Tipi da spiaggia”, una performance itinerante e esilarante, dove anche il pubblico sarà coinvolto. Quest’ultimo è uno spettacolo in cui sono protagonisti la musica, i colori e la comicità con trampolieri, danzatori e clownerie, tutti alla ricerca del Lido Baracca, un luogo unico fatto di magia.



Domenica 23, invece, l’attenzione passerà sulle due grandi sfilate delle maschere ( ore 12:30 e 15:00) aperte a grandi e piccini ( in palio tre Edencard, per il 1*,2* e 3* posto), dove la fantasia del travestimento non avrà limiti e poi sullo spettacolo di Optimus Prime, un robot alto 2 metri e mezzo di forza e ferro, leader degli autobot, occupato in uno spettacolo fatto di luci, musica e laser, arricchito dalla partecipazione dei re delle moto, gli harleysti.



Gli appuntamenti dello show sabato alle 11:30, 13, 16:30 e 18, la domenica alle ore 11:30, 13:00 e 16:00.

Sempre domenica alle ore 16:30 il mago tanto amato dai bambini, GiacoMago si esibirà sul palco centrale.