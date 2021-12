Edenlandia, appuntamento con il magico mondo del pattinaggio su ghiaccio il 5 dicembre

Per tutti gli appassionati del pattinaggio su ghiaccio, Edenlandia, il grande parco cittadino napoletano, ospiterà lo spettacolo “ Il Regno di Ghiaccio” che aprirà ufficialmente la pista di pattinaggio, usufruibile senza limite di età ( ma di piede dal 33 in su) dal 6 dicembre al 14 febbraio 2022.

APPROFONDIMENTI IL PARCO Edenlandia, dicembre ricco di appuntamenti: il programma completo del... LA CURIOSITÀ Squid Game a Napoli: in scena all'Edenlandia due giorni di giochi... LA SFILATA Sfilata di Halloween ad Edenlandia: tre premi in palio per i costumi...

Dieci metri per venti, la pista allestita all’interno del Pala Eden, che vedrà volteggiare i pattinatori in singola, in coppia o in gruppo, proponendo uno spettacolo unico. Piroette, axel, salti combinati sono solo alcune delle figure che verranno eseguite dagli atleti pluripremiati che vantano ognuno di loro risultati importanti nelle loro categorie, portando a casa anche titoli da campioni del mondo. Pierluca Tocco, Marco Santucci, Vivienne Contarino ed Enrico Sansone saranno i pattinatori che si esibiranno per questo spettacolo, accompagnati da una coreografia “scritta” per l’occasione e da un gioco di luci. Pista, ma anche una scenografia invernale trasforma il Pala Eden in un villaggio di ghiaccio tra montagne innevate, stalattiti e fiocchi di neve.

Unica data spettacolo è il giorno 5 dicembre. Gli orari saranno: 11.00, 12.00, 13.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30. Il costo del biglietto è di 5 euro e l’ingresso al Pala Eden è consentito esibendo il green pass.