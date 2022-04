Edenlandia, le attività per il 25 aprile: dalla scuola di magia al contest del “Maniero”

Per lunedì 25 aprile il grande parco cittadino di Napoli Edenlandia propone tante iniziative di intrattenimento gratuite dalla mattina al pomeriggio: spettacoli di giocolieri, animazione, artisti itineranti, scuola di magia, trucca bimbi. Da non dimenticare le tante giostre e non da ultimo il “Maniero”, il pauroso castello dei fantasmi, dall’ingresso spaventoso di recente apertura.

L’amministratore unico dell’Edenlandia, Gianluca Vorzillo, soddisfatto di esser riuscito a riaprire anche questa attrazione storica del parco, annuncia che a breve ci sarà un evento da paura, per celebrare la sua rimessa in moto. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà pubblicata sui social del parco una foto del “Maniero”, che permetterà di ricevere un coupon per un giro gratis sulla giostra, segui le pagine per scoprire come partecipare. Il parco aprirà alle 10 e chiuderà a mezzanotte.