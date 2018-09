Edenlandia festeggia San Gennaro: show con Tony Tammaro

Martedì 18 Settembre 2018, 19:27

Una giornata da trascorrere in allegria e spensieratezza quella organizzata dal Food & Leisure Park di Fuorigrotta in occasione della festa. Già dalla mattina, alle ore 12:30, il cast artistico di Edenlandia si esibirà con lo spettacolo «Piazza Grande, Porta Capuana», su ispirazione del Novecento Napoletano. Nel pomeriggio, il pubblico del parco troverà all’ingresso una scatola dei miracoli, dove sarà possibile imbucare il proprio desiderio, la richiesta che si vorrebbe far recapitare moralmente a San Gennaro. I miracoli più suggestivi, emozionanti, divertenti o significativi verranno letti sul palco del “San Gennaro Day”, il prossimo 24 settembre sera.Ancora, dalle 18 all’interno del parco inizierà una caccia al tesoro «Dove sta Zazà?», ispirata ai celebri versi della canzone di Cutolo e Cioffi il cui incipit è proprio dedicato alla festa di San Gennaro. La caccia, che si terrà lungo tutto il perimetro di Edenlandia, vedrà piccoli e grandi impegnati nella ricerca di questo misterioso personaggio simbolo della tradizione popolare napoletana. Indicazioni, suggerimenti e indizi saranno comunicati attraverso una serie di annunci audio trasmessi in filodiffusione. In palio 100 t-shirt, edizione limitata del “San Gennaro Day”. Dalle 19, invece, il famoso “iutubber” partenopeo Diego Laurenti si esibirà sul palco centrale. Dalle 20 la “Banda delle Meraviglie”, diretta dal Maestro Aietta, si esibirà con i suoi 20 elementi tra i viali del parco proponendo un repertorio dedicato alla festa di San Gennaro. Dalle 20:45 a far sorridere i visitatori sarà l’intramontabile Tony Tammaro, che con le sue canzoni ha fatto cantare e divertire generazioni intere di napoletani.