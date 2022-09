Edenlandia, per tutto il mese di ottobre arrivano i «weekend dell'horror»

All’interno del Palaeden, il grande teatro del Parco, si svolgeranno tutti gli appuntamenti in calendario per questo mese di ottobre. Da domani, sabato 1º ottobre, a dare il via alle attività dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle 19 il «truccabimbi» e il laboratorio per creare con la carta simpatiche zucche e ancora alle ore 13 e alle ore 15.30, la «Scuola di Stregoneria» con Giacomago e dalle ore 18 e alle ore 21, per i più grandi la prova dell’ «Ora d'aria con camicia di forza», esperienza psicologica, della durata di pochi minuti, che mette a dura prova chi la indossa. Domenica, 2 ottobre, la giornata aprirà sempre con il momento make-up mostruoso, il «truccabimbi» dalle ore 10 alle ore 14.00 e dalle ore 16 alle ore 19 e il laboratorio per le zucche magiche. Alle ore 13 la «Scuola di Stregoneria» con Giacomago, incanterà il pubblico con i suoi giochi di magia, coinvolgendo i bambini a partecipare e ad imparare qualche trucco del mestiere.

A concludere la serata dalle ore 18 alle ore 21.00 la zona «Ora d'aria con camicia di forza». Ogni weekend di ottobre gli appuntamenti si ripeteranno, arricchendosi fino ad arrivare a fine mese con altri imperdibili eventi. A concludere il mese, domenica 30, non poteva mancare la grande e mostruosa sfilata di halloween (ore 11:00), dove il costume più terrificante vincerà un premio pauroso. Alla sfilata anche l’appuntamento con zombie e scheletri trampolieri e, per i più piccini, la creazione di appiccicosa e colorata bava di drago, con gli slime di Iolanda Sweet. Attenzione però dalle ore 10, sempre del 30 ottobre, alla mezzanotte, al Parco dell’Edenlandia il primo raduno dei fan del maghetto di Hogwarts: Harry Potter.