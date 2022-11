Edenlandia: un weekend per pattinare sul ghiaccio

È all’Edenlandia la pista più grande della città, e soprattutto al coperto e aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 21.00 e il sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 23:30.

Trenta minuti ( 6 euro ingresso con pattini) per provare l’ebbrezza di pattinare sul ghiaccio, per grandi e piccini ( dal 48 al 26 di piede). Piroette per i più audaci, tranquilli giri di pista mano nella mano per i più romantici, ma anche tante risate per i principianti più temerari, che si lanciano in involontarie e divertenti cadute. Il parco che conta tanti followers sui propri canali social per i prossimi giorni e fino a Natale «riposterà» i video più divertenti.