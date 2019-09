«Efest: cinema diVino e territorio», ecco il festival dedicato al corto d’autore

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Efest: cinema diVino e territorio» è il primo Festival dedicato al Cinema e al Corto d’autore che mette al centro la fascinazione del vino. Dal 13 al 15 ottobre, tra vigne, cantine e spazi museali avranno luogo proiezioni, incontri, workshop e seminari intorno al binomio cinema e vino con un obiettivo chiaro: promuovere il talento giovanile e il cinema documentaristico con attenzione ai valori del territorio. Efest è al tempo stesso Contest per giovani video-makers e rassegna cinematografica.Promosso da Cinema e Teatro di Ricerca applicata con la direzione artistica di Sandro Dionisio, regista, drammaturgo e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Efest è realizzato in sinergia con Wine&Thecity, la rassegna diffusa che dal 2008 celebra l’ebbrezza creativa in tutte le sue forme.Il Festival tocca tre location emblematiche del territorio: le vigne delle Cantine Astroni, gli Archivi Mario Franco presso Casa Morra - Fondazione Morra e il Pan Palazzo delle Arti di Napoli.Nelle vigne delle Cantine Astroni, nella conca di Agnano, si apriranno i lavori domenica 13 ottobre. Il regista Romano Montesarchio incontra i cinque giovani cineasti selezionati nelle scuole di cinema in Italia per il workshop “Come nasce e come si realizza un documentario”. I giovani video makers si sfideranno nel realizzare appunti per corti e documentari sui luoghi e i sensi del vino. All’autore del miglior lavoro verrà data la possibilità di produrre il proprio progetto cinematografico.Presso l’Archivio Mario Franco, negli spazi di Casa Morra, si terranno nella giornata di lunedì 14 ottobre incontri (con Nando Vitali e Oreste Lanzetta) e proiezioni per la sezione “Cinema di Vino” dedicata ai film e cortometraggi internazionali dedicati ai territori e all’universo vino.Martedì 15 ottobre il Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, accoglierà la serata finale: il regista Gianfranco Pannone incontrerà il pubblico, seguiranno le proiezioni dei lavori realizzati dai giovani video makers durante il workshop e la premiazione del miglior lavoro selezionato dalla giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, e composta da Marino Niola antropologo, Mario Franco regista e studioso di cinema, Titta Fiore giornalista e presidente della Film Commission Regione Campania.Efest dà spazio anche alla fotografia con il Contest per il Miglior scatto che valorizza la vigna e il vino: l'immagine diverrà la locandina per l'edizione successiva del festival.«Efest celebra Efesto, la divinità che ha introdotto la cultura della vite nella storia dell’umanità e coniuga a partire dal titolo i concetti di festa e festival», spiega Sandro Dionisio. «La rassegna, con la partecipazione e il contributo di autorevoli registi italiani si pone l’obiettivo ardito ma necessario di valorizzare e promuovere il talento giovanile e il cinema documentaristico con particolare attenzione ai territori vulcanici nelle loro diverse espressioni e al bere consapevole».