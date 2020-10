ElectrifYou, l’evento Bmw fa tappa a Città della Scienza

Per tutto il weekend del 10 e 11 ottobre presso la Città della Scienza in via Coroglio, sarà presente il villaggio del roadshow #ElectrifYou dove scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del Bmw Group, ricevere informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto ed effettuare un test drive grazie anche alla presenza del concessionario di Napoli M.Car.

#ElectrifYou è l’evento itinerante di Bmw Group Italia che fa tappa in cinque città italiane (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze) per far conoscere la EV culture e promuovere la strategia del gruppo in tema di sostenibilità.

Il Bmw Group è tra i leader della mobilità elettrica con il debutto del brand Bmw i all’inizio del decennio scorso e investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare le tecnologie necessarie alla riduzione di consumi ed emissioni, lungo tutta la catena del valore.

Il Gruppo ha ribadito la volontà di rispettare tutti gli impegni in tema di emissioni di CO2 sia per il 2020 che per il 2021 e ha confermato sia l’investimento di 30 miliardi per la mobilità sostenibile entro il 2025 che i 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023.

Entro la fine del 2021, il Bmw Group offrirà cinque veicoli di produzione in serie completamente elettrici. Oltre alla Bmw i3, con oltre 160.000 unità costruite fino ad oggi, nel 2019 è stata avviata la produzione della MINI Full Electric. A queste seguono nel 2020 la Bmw iX3 e, nel 2021, la Bmw iNext e la Bmw i4.

Durante il weekend del 10 e 11 ottobre l’evento sarà aperto al pubblico a partire dalle 11 alle 20 presso Città della Scienza. La comunicazione a supporto di #ElectrifYou ruota attorno alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo www.electrifyou.bmw.it dove è possibile scoprire l’evento, richiedere un test drive e partecipare al concorso che mette in palio una e-bike Bmw Active Hybrid.

Sarà allestito un hub dove i brand Bmw e Mini avranno uno spazio dedicato con una scenografia luminosa e installazioni che illustrano i traguardi della mobilità sostenibile. Sarà possibile scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del BMW Group, ricevendo informazioni tecniche e approfondimenti di prodotto ed effettuare un test drive.

M.Car e Bmw Italia vi danno appuntamento a questo weekend per provare le vetture ibride ed elettriche della gamma Bmw e Mini.

