«Esbat» chiude Wine&TheCity 2019: stregati dalla luna al Bagno Sirena

Cattedrali e musei, monumenti e palazzi storici, atelier d'arte e design, alberghi e ristoranti, cortili e giardini: questa la mappa cittadina anche per l’edizione appena terminata di “Wine&TheCity” 2019, la kermesse di eventi diffusi che attorno alla cultura del vino e del buon bere muove da dodici anni un potente volano promozionale per il marketing partenopeo e i migliori appuntamenti primaverili di cultura, musica ed enogstronomia sia verso il turismo che la cittadinanza stessa.La “Luna” è stato il leit motiv ideato stavolta da Donatella Bernabò e Di Punto Studio per la marcialonga di questo maggio. Edizione più asciutta ma corposa e spettacolare a partire dall’opening in piazza dei Martiri col suggestivo video-mapping di Alessandra Franco, passando per gli happening a Palazzo Fondi,i tour in sightseeing bus, la visita alle catacombe sotto la Basilica di Santa Maria alla Sanità e quelle all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, al Palazzo Marigliano e al Pan, le mostre di Valeria Corvino in altelier e di Gianluca Tatafiore all’hotel Renaissance Mediterraneo, il concerto e reading al Parkers, i tasting dinner a Palazzo Petrucci, ai Faraglioni in Città e da 3Piani, il suadente science-talk alla Sala affreschi Marinella, la cine-rassegna Efest di Sandro Dionisio al Mangiafoglia e l’Opera Wine Lab al Teatro San Carlo.Nonostante il meteo inclemente di questa prima metà di maggio, l’epilogo di W&TC 2019 qualche sera fa al Bagno Sirena di Posillipo è stato strepitoso, gremito e luminosissimo. Sì, perché «Esbat» (questo il nome del gran party finale), ovvero la festa del plenilunio, ha sfoggiato una luna enorme e ben visibile, complice la temperatura dolce e un pomeriggio soleggiato, per la gioia degli oltre 300 ospiti. Un susseguirsi incalzante di momenti topici: dall’esibizione di danza e teatro, ai live cooking, il sup surf, le degustazioni di vini, caffè e sigari, i balli interminabili a piedi nudi sulla sabbia con le playlist gold e revival di Claudio Cerchietto e persino la visita a sorpresa di Dries “Ciro” Mertens!Tutti stregati dalla luna in “ebbrezza creativa” (per dirla col claim W&TC) ci si è dati appuntamento all’anno venturo.