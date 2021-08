Estate partenopea: nuovi eventi da non perdere nel programma de «il castello dei 5 sensi»

Grazie al grande successo ottenuto, continua fino al 15 agosto la programmazione de «Il castello dei 5 sensi», manifestazione volta alla rinascita culturale della città di Napoli.

Previsti nuovi reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l’infanzia, visite teatralizzate, tutto sempre nella magica location di Castel dell'Ovo.

Tante opportunità culturali per chi resta in città e per chi visiterà Napoli da turista, non a caso il titolo scelto per la manifestazione è ‘il castello dei 5 sensi’, perché tutti sono i sensi che si risveglieranno.

Il costo di partecipazione varia dai 5 ai 20 euro. Necessaria la prenotazione per garantire il corretto svolgimento degli eventi nel rispetto della normativa anti-covid.