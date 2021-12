Expo 2020 di Dubai, Campania protagonista nel Regional Day al padiglione Italia

La cultura e lo stile di vita, ma anche la produzione alimentare orientata alla salute e il potenziale delle filiere alimentari, sono i temi protagonisti del Regional Day dedicato alla Campania al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. La giornata è parte della prima settimana di eventi della regione all'esposizione universale, con workshop, momenti istituzionali e iniziative culturali.

APPROFONDIMENTI LE INIZIATIVE La Campania divina all'Expo di Dubai: bellezze in viaggio,... L'ESPOSIZIONE La Campania protagonista indiscussa all'esposizione universale di... LA CULTURA Procida Capitale della cultura 2022, presentato il programma...

La giornata si è aperta con l'incontro «Campania Divina, Local Tradition and Lifestyle e il Saper fare campano», al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali, enti locali e associazioni di categoria.

«È un privilegio particolare per noi presentare al mondo mete turistiche uniche», ha dichiarato in collegamento dall'Italia l'assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e Turismo, Felice Casucci. «Venire a visitare la Campania con i suoi innumerevoli beni materiali e immateriali che sono parte integrante del patrimonio dell'umanità Unesco, consente di entrare in una realtà per molti aspetti ancora incontaminata, posta a poca distanza dalle aree più frequentate, dove lo stile di vita delle popolazioni residenti offre nuovi orizzonti al turismo tradizionale: sono le cosiddette aree interne, come il Sannio, l'Irpinia, il Cilento» ha sottolineato.

Ma oltre alle destinazioni turistiche, «presentiamo qui un saper fare che resiste alla modernità, rinnovandosi in essa. Forza, abilità e arte sono antidoti ai mali del nostro secolo. Venite da noi e scoprirete questo e molto altro. Sarà come svelarvi una speranza, una opportunità di ricchezza e benessere che non consuma il mondo ma lo preserva».

«Dubai è stato un palcoscenico in cui si è svolto il racconto della Campania, di cultura, bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ricchezza gastronomica. Un racconto che può essere associato all'idea del teatro come metafora della vita, e non possiamo non ricordare la ricchissima tradizione teatrale legata alla Campania», ha sottolineato Giuseppe Finocchiaro, console italiano a Dubai.

«Auguro alla regione di utilizzare la funzione di ponte che svolge Dubai tra Medio Oriente, Europa Asia e Africa per farsi conoscere ancora di più e meglio al mondo intero, sperando che dopo Expo possano riprendere ancora di più e meglio i flussi turistici e l'amore del mondo per le ricchezze di questa regione».

La giornata è proseguita nel pomeriggio con l'incontro dal titolo «Horty/Healtycultural», sulla produzione alimentare del futuro orientata alla salute, nel corso del quale l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo ha sottolineato come «le settimane della regione Campania qui a Dubai sono significative di quella che è l'immagine della Campania del mondo, che si sta affermando in tutti i settori e si sta scrollando di dosso alcune etichette e sta presentando il meglio di sé». Qui, «ho voluto con me i rappresentanti degli agricoltori e del mondo accademico per rappresentare efficacemente quella che l'evoluzione della nostra agricoltura. Il binomio cibo e salute è tutto e l'agricoltura deve dare il proprio contributo affinché questo binomio possa sempre più concretizzarsi in vantaggi per i cittadini». A chiudere la giornata l'incontro «Deeper than a plate: innovare e amplificare il potenziale delle filiere alimentari».