Napoli, presentazione libro Fabio delle Donne “Come una lacrima” nella Galleria Principe di Napoli

Il 2 maggio alle 19, alla Bicycle house nella Galleria Principe di Napoli, sarà presentato il nuovo romanzo di Fabio Delle Donne intitolato “Come una lacrima”, pubblicato da Golem edizioni nella collana “Ombre”. L’autore dialogherà con Emiliano Tomei, educatore, su questo emozionante thriller. Verranno toccate tematiche importanti, quali i rapporti tra bambini e genitori e gli effetti della perdita degli affetti più cari.

Nell’arco di poche settimane i corpi di tre ragazze vengono ritrovati pelle e ossa, leggeri come una piuma, ma coi capelli che ancora gridano alla vita.

Quando anche Melissa Manninger scompare, il caso viene affidato all’ispettore Michael Esposito, un uomo schivo e introverso, con l’olfatto particolarmente sviluppato a causa dell’iperosmia, peculiarità che si rivelerà utile nel corso delle indagini. Melissa viene ritrovata e anche l’uomo nero pare consegnato la giustizia; purtroppo il lieto fine ha breve durata perché un nuovo rapimento sconvolge la città.

Per la famiglia Stones, l’ispettore Esposito, il commissario Moric e l’agente Poretti inizia una corsa contro il tempo. Nulla è come sembra ed Esposito dovrà affrontare un viaggio agli inferi per fermare il serial killer ed evitare che una tragedia del passato continui a mietere vittime innocenti nel presente. Un thriller indimenticabile che vi aspetta in tutte le librerie e gli store online.