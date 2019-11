Facenight premia i nottambuli Doc!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo della notte non è solo mistero e magia del clubbing ma, si sa, ha ingenerato negli anni una ricchezza di professionalità nell’entertainment con numeri e indotti di tutto rispetto. Da questa considerazione l’idea di due cultori della notte, Tommy Totaro e Antonello Fornaro, che anni fa han voluto istituire per gli operatori del by night un riconoscimento ufficiale che premiasse creatività e traguardi professionali. Si chiama Premio Facenight (perchè coevo del noto social) ed è giunto all’ottava edizione: sottotitola Gli Oscar della Notte e tributa le categorie che animano l’universo dance: dj, ballerini, band, vocalist, costumisti, pierre, gestori, interior, produttori ed etichette, sound e light designer, fotografi, videomaker, influencer e persino giovani imprenditori del fast food.Qualche sera fa Facenight 2019 dal palco del Joia alle porte di Napoli: un lungo show tra esibizioni e nomination, condotto da Valerio Goldie, Antonio Maisto e dj Young T, virtuoso undicenne partenopeo. A seguire un’esclusiva selezione di Andrea Gambardella e la performance dei Vox Inside, vincitori della categoria Live Band.Sul palco: Greg Rega da “All Together Now” su Mediaset, Baby Jane di Arte Dinamika, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, Tina Lepre, il principe David Vallarelli Braccio D’Oria, il professor Piero Prevete, psichiatra dell’Antistalking di ASL Napoli1, Vincenzo Russo, organizzatore dei Discodays, Roberto Perna, Mariapia Della Valle, Paolo Traverso e Lello Romano, storico dj Angels Of Love posse. Tra i premiati: i club Joia, Base, Bruttini e Cantine Sociali, il vocalist Emsi Gallo a Positano, Alessandra Carrano, Antonio Cozzuto, Giulia Sannino, Alex Colle, Lino Di Meglio, Aldoina Filangieri, Federica Calemme e il party «Woo».