Faro Convention, a Napoli due giorni di valorizzazione del patrimonio culturale

Con un discorso introduttivo del ministro al beni culturali Dario Franceschini e l'intervento di Luisella Pavan Wolfe rappresentante del Consiglio d'Europa, in collaborazione con l'iriss CNr e l'ordine nazionale degli psicologi si è aperto nel complesso dei Santi Marcellino e Festo della Federico II «Faro convention. Cultural heritage as common good: implementation and multifaceted perspectives», organizzato dal Community Psychology Lab del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli.

La conferenza, della durata di due giorni, ha lo scopo di prospettare attività di ricerca e intervento di psicologi, urbanisti, geografi, architetti, ingegneri, operatori culturali, nonché economisti che nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio culturale possano essere volano di occupazione e sviluppo territoriale.

La recente ratifica della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società (Convenzione di Faro) da parte dell'Italia rende attuale il dibattito sul tema del patrimonio culturale come bene comune nelle sue variegate dimensioni materiali, immateriali e legate alla identità dei luoghi e delle popolazioni. Infatti la Convenzione afferma che tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività rientrano nel patrimonio culturale. Caterina Arcidiacono e Fortuna Procentese del Community Psychology Lab della Federico II nella pluriennale collaborazione con Massimo Clemente e Eleonora Giovene di Girasole del CNR sono gli ideatori della proposta.

L'associazione dei comuni d'Italia (ANCI) e il Comune di Napoli sostengono l'iniziativa che vede protagonisti la Scuola delle Scienze umane e sociali diretta da Stefano Consiglio, il Dipartimento di Studi Umanistici diretto da Andrea Mazzucchi insieme ad Alessandro Castagnaro presidente dell'ANIAI, l'IRISS CNR, Francesca Marone, Francesco Bifulco e Maria Paradiso.