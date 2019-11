Fascino e bellezza, i consigli di «Neafit»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando una donna si sente bella e realmente in pace con se stessa? Come si può raggiungere uno stato di appagamento e soddisfazione personale che non deriva da fattori esterni, come un vestito firmato, ma da dentro, da quel senso di soddisfazione personale che le donne spesso desiderano?A rispondere a queste domande ci ha pensato, ospite dell’hotel Royal Continental di Napoli, l’influencer Dea Caiazzo, raggiunta nel salone dell’albergo dalle sue follower nel corso di un happening che ha entusiasmato più di cento ospiti che, prese dalla routine e dalla vita frenetica di tutti i giorni, non riescono ad essere pienamente consapevoli. Ma anche, perché no, da tanti uomini incuriositi dal tema: la determinazione dell’io come soddisfazione ed appagamento, antidoto ad una società che ci vuole sempre più omologati.A confrontarsi con Dea e con il pubblico presente sono intervenuti allora la psicologa Laura De Martino, il medico estetico Bianca Diffidenti, il makeup artist HM Luciano Carino, l’hair artist Dessange Vincenzo Calamita, il personal trainer Riccardo De Gregorio e naturalmente Salvio Salzano ed Elisabetta Rea del centro nutrizionale Neafit: figure differenti ma complementari che hanno dato risposte a tutte le domande delle persone in sala, tra cui non potevano mancare Serena De Simone, Mila Gambardella, Mario Occhiobuono, Gennaro Apuzzo ed altri che hanno contribuito al successo dell'iniziativa