Alla Federico II di Napoli il Cestev promuove un forum sulla ricerca applicata in medicina e nella società

Si terrà a Napoli il prossimo 14 dicembre presso l’Aula Magna di Scienze Biotecnologiche della Federico II la tavola rotonda sul tema «Comprendere i sistemi complessi. Il ruolo della ricerca applicata in medicina e nella società: criticità e prospettive».

Il tema è non solo attuale ma anche strategico in considerazione delle risorse destinate alla ricerca applicata nel prossimo futuro dai Programmi nazionali ed europei di finanziamento e sviluppo. La visione “sistemica” potrà forse aprire una strada innovativa nella ricerca e dare speranza a chi attende dalla medicina le risposte alle cure di patologie diffuse ma anche di malattie rare. Un particolare focus vedrà impegnati i relatori sul tema dell’approccio sistemico e dell’apporto delle scienze computazionali e dell’intelligenza artificiale e di come la conoscenza dei sistemi complessi consentirà di comprendere, con un nuovo paradigma, la complessità organizzativa della vita.

Ne parleranno, nel corso della tavola rotonda, promossa dal Cestev, (Centro di servizio di ateneo per le scienze e tecnologie per la vita della Università di Napoli Federico II) e da Certiquality organismo italiano notificato dalla Commissione Europea nel campo dei Medical Devices , docenti e ricercatori assieme ad esponenti del mondo delle Associazioni portatrici di interesse.

Multidisciplinarietà e valore sociale della ricerca scientifica per dare risposte efficaci ed efficienti alle sfida delle nuove cure.

Interventi di Valeria Fascione assessore alla Ricerca della Regione Campania, Luca Trapanese assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Maria Triassi presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, Lilia Alberghina professore Emerito di Biochimica della Bicocca, Cosimo Franco direttore Generale Certiquality, Gennaro Piccialli direttore Cestev, Leopoldo Angrisani direttore Cesma, Daniela Corda direttore Dipartimento Biomedica Cnr, Giangi Milesi presidente Confederazione Parkinson Italia, Marina Midei responsabile Comunicazione Confad, Eleonora Zollo psicologa Uildm.

Modera il giornalista Nicola Saldutti.