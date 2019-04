«Femminile plurale»: all'Asilo, il cinema delle donne che raccontano le donne

Venerdì 5 Aprile 2019, 14:34

La narrazione di sé non è cosa così scontata o univoca. Raccontarsi può divenire un modo per presentarsi in maniera edificante, persino fallace, così come risultare operazione assai complicata – innanzitutto per la difficoltà di riconoscersi, che diviene piuttosto naturalmente anche difficoltà di esprimersi.La nuova rassegna cinematografica dell’Asilo (vico Giuseppe Maffei 4; per maggiori informazioni, consultare sito e pagina Fb) indaga proprio la maniera e la possibilità, gli strumenti e la necessità di narrarsi, e lo fa dal punto di vista delle donne.Si chiama “Femminile plurale. Voci dall’intimità”, il nuovo ciclo di film, e parte questo venerdì 5 aprile, per proseguire ogni venerdì (sempre alle 20.30) sino a fine mese.E dunque, può sembrare ovvio che raccontarsi debba prendere le mosse dalla conoscenza di sé, eppure il percorso potrebbe invece essere anche quello inverso: la narrazione come mezzo per scoprirsi, la selezione delle informazioni da offrire all’esterno come elaborazione di una propria consapevolezza.Ma vediamo le registe e i film che compongono il programma, che attraversano più epoche e propongono differenti visioni.Si parte questo venerdì con “La sorridente signora Beudet”, considerato non solo il capolavoro di Germaine Dulac, ma anche il primo esempio di cinema femminista. La critica del matrimonio borghese passa per l’insoddisfazione della protagonista, che cerca nella fantasia una via di fuga, ma incredibilmente anche questa sembra essere ripetutamente frustrata.A seguire (alle 21.15), “Je, tu, il, elle” – primo lungometraggio (del 1974) di Chantal Ackermann: i pronomi e la divisione in capitoli rappresentano anche le diverse prospettive del racconto, che segue la stessa regista.Il 12 aprile, sarà la volta di Marguerite Duras: la scrittrice fu anche sceneggiatrice e regista, e questo suo “Baxter, Vera Baxter” torna sul tema del matrimonio. Qui è il tradimento la chiave del fallimento, dell’insoddisfazione della protagonista: fedele – si potrebbe dire quasi inevitabilmente –, assiste ai ripetuti tradimenti del marito, vivendo una profonda solitudine.Il 19, tocca a una regista italiana: prima donna nella storia a essere candidata all’Oscar come miglior regista (con “Pasqualino Settebellezze”), Lina Wertmüller è presente con “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. Gli indimenticabili personaggi – interpretati dagli altrettanto indimenticabili Mariangela Melato e Giancarlo Giannini – mettono in scena l’impossibilità di un cambiamento radicale, di una scelta dirompente, che solo la parentesi spazio-temporale ha reso possibili.Si chiude il 26 aprile, con “Le cose che verranno” di Mia Hansen-Løve: la giovane regista francese (premiata al Festival di Berlino del 2016, per questa pellicola) racconta l’iniziale disorientamento della protagonista, che si trova a gestire una improvvisa libertà, dopo l’abbandono del marito e la perdita della madre.Nel testo di presentazione della rassegna, si legge: “La verità è che la necessità di raccontare è data tutta proprio dal corpo; un corpo mai completamente riconosciuto e per questo trafitto da una vita sensibile intensa e autonoma. La solitudine di un’esistenza indipendente richiede il bisogno di un confronto costante con storie di altri corpi affini nello stesso slancio”.E la rassegna sembra porsi come uno dei luoghi di quel confronto.