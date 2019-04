Fondazione Fs: tornano le Ferrovie in miniatura al museo di Pietrarsa

Venerdì 19 Aprile 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 18:51

Dal 26 al 28 aprile gli appassionati di modellismo potranno ammirare grandi plastici percorsi da trenini e diorami che riproducono fedelmente ambienti e veicoli ferroviari, curati nei minimi particolari.Anche quest’anno, dopo il successo registrato nel 2018, il luogo simbolo delle ferrovie italiane propone l’appuntamento con il modellismo ferroviario che, nell’epoca di computer e tecnologia avanzata, esercita ancora su adulti e bambini uno straordinario fascino e stimolante curiosità.Proprio ai più piccoli sono dedicati spazi destinati ad attività ludiche e laboratori dove dare sfogo a fantasia e creatività, anche perché il sito stesso rappresenta esempio concreto di grande ingegno testimoniato dalla presenza di macchinari e meccanismi opera di uomini che hanno contribuito allo sviluppo industriale del Paese e alla nascita dell’era moderna.Fondazione FS, per l’occasione, ha coinvolto le associazioni che aderiscono alla Federazione Italiana Modellismo Ferroviario che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.I cancelli del museo saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30 con la possibilità di ingresso per nuclei formati da due adulti e due under 18 che potranno usufruire della speciale “offerta famiglia” al prezzo complessivo di 10 euro.