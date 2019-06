Festa al circolo rossoverde per il Premio «Posillipo, cultura del mare»

Sabato 22 Giugno 2019, 11:37

Dai ragazzi dello scudetto under 20 di pallanuoto del Posillipo alla campionessa olimpica Manuela Di Centa. E poi lo scrittore Maurizio de Giovanni, la giornalista e presidente del Wwf Donatella Bianchi, autorità civili e militari e personaggi del mondo accademico e culturale: tutti accomunati dalla importanza che nel corso della loro attività danno alla risorsa mare.Ieri la seconda edizione del premio “Posillipo, cultura del Mare”, ideato e organizzato per il secondo anno consecutivo dal Circolo Nautico Posillipo, quest’anno in collaborazione con la Fondazione Cultura & Innovazione e patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dal Sugc, dall’Autorità Portuale di Napoli, della FE.N.CO. e dall’Istituto di Cultura Meridionale. Sul palco nel corso dell’evento presentato da Nunzia Marciano con al fianco il consigliere alla Cultura Filippo Smaldone, a dare il benvenuto è stato il presidente del Posillipo Vincenzo Semeraro che nella sua introduzione si è scusato “per i problemi organizzativi. Ma - ha detto - solo chi non fa non sbaglia” (al premio era infatti collegato il concorso giornalistico riservato a pubblicisti e professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, i cui premi per motivi tecnici attualmente non sono stati assegnati).Consegnati invece i riconoscimenti "Posillipo, cultura del mare" a personalità e istituzioni particolarmente rilevanti in un’ottica di promozione e sviluppo del territorio.Una targa è stata donata a Lucia Pomicino (presente con il figlio Marco), moglie di Lucio storico collaboratore del Mattino scomparso un mese fa, che seguiva con passione il Circolo e in generale gli eventi sportivi cittadini.Ad essere premiati i giocatori dell’under 20 del Posillipo campione d’Italia con il vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo, poi i premi alle scuole Tassinari di Pozzuoli (miglior spot radiofonico), De Chirico di Torre Annunziata (miglior prodotto video), San Rocco di Marano (miglior articolo giornalistico). A ritirare i riconoscimenti Posillipo, cultura del mare (una scultura dell’artista Lello Esposito ed altri premi) la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, l’ammiraglio James Foggo, nuovo comandante della Nato a Napoli, il vice capo della polizia e prefetto Antonio De Iesu, la campionessa olimpica Manuela Di Centa, coordinatrice rapporti sportivi istituzionali delle Universiadi, la giornalista e conduttrice di Mattina 9, Marilù Adamo (per il miglior format televisivo dedicato alle scuole), il presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto Danovaro, l’ambasciatore della Repubblica di Malta, Vanessa Frazier, il presidente dell’associazione MareVivo Rosalba Giugni, lo scrittore Maurizio de Giovanni, l’ex rettore dell’Università Federico II, editorialista e scrittore Guido Trombetti, il rettore della Pontificia Accademia di Musica Sacra Monsignor Vincenzo De Gregorio, lo scrittore Carlo Nicotera. Ad accompagnare il tutto la voce del tenore Luciano Capurro.