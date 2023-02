Festa del Mandarino nel Parco Vanvitelliano di Bacoli

Continua nel 2023 la lunga kermesse della decima edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei” iniziata con successo il 7 dicembre 2022 al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e per poi continuare, sempre a dicembre, sull’isola di Ischia. Sabato 4 e domenica 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 15, come da tradizione, sarà ospite di Villa Ostrichina nel parco Vanvitelliano di Bacoli sulla sponda del lago Fusaro, nel magico scenario, sospeso tra natura e storia, della casina vanvitelliana poggiata sulle acque del lago. Due giorni intensi ed interessanti in cui il mandarino flegreo si fa portavoce e momento di conoscenza di cultura del territorio: arti figurative, enogastronomia, artigianato locale, prodotti dell’orto, presentazione di libri.

Parteciperanno le scuole di agraria dell’Istituto Giovanni Falcone di Pozzuoli con prodotti realizzati dagli allievi e l’Istituto Alberghiero Gioacchino Rossini con degustazioni di mandarino preparati dai futuri chef e con i ragazzi degli istituti impegnati nell’accoglienza ospiti. Immancabile la mostra fotografica di Mariano Stellatelli, quest’anno dedicata al Medio Evo, ed ancora le mostre scultoree Citrus Reticulata di Salvio Capuano e Natura Loci di Gloria Pastore, accompagnate dall’esposizione di agrumi del Real Orto Botanico di Napoli. Interessanti le presentazioni dei libri editi da Kairos: Storia delle donne di Napoli e Pozzuoli.

Sabato 4 febbraio alle ore 10.30 presentazione del saggio Storia delle donne di Napoli il lungo e difficile percorso verso l’emancipazione femminile, a cura dell’autrice Yvonne Carbonaro con, a seguire, la performance dei Fisarmà. Domenica 5 allo stesso orario presentazione di Pozzuoli di Francesco Gentile, preside dell’Istituto Paolo di Tarso di Bacoli: i segni, la discontinuità, la narrazione degli spazi. Con Pozzuoli l’autore si interroga, alla ricerca di un’identità perduta, sulle tracce urbanistiche, toponomastiche ed antroponimiche del cento urbano del rione Toiano e di Monterusciello. Ed ancora ad accogliere i Il prossimo appuntamento della Festa a Monte di Procida, Villa Matarese, il giorno 18 febbraio ore 9.3014. Il 18 marzo ore 9-13 chiusura della decima edizione al Castello Aragonese di Baia con il convegno: Campi Flegrei Green.