Vomero, torna la festa del papà: appuntamento al Parco Mascagna

I papà del Vomero si danno appuntamento sabato 11 marzo alle ore 10.30 al Parco Mascagna per una festa organizzata dalla Scuola Scarlatti (www.scuolascarlatti.it). Un evento che il nido autorizzato e scuola dell'infanzia paritaria, diretto dalla dottoressa Mariangela Marseglia, organizza da oltre 20 anni coinvolgendo le famiglie del territorio.

Grazie all’animazione di Ciro e Ciro, il divertimento sarà garantito per tutti i componenti dai bimbi fino ai nonni, in uno spazio ritrovato del quartiere che per la prima volta si anima grazie all’intervento di una scuola.

«È giusto che i bambini debbano vivere il quartiere. Nel nostro metodo formativo puntiamo molto sull’outdoor education, coinvolgendo le altre agenzie del territorio come teatri, cinema, palestre. Per questa occasione i protagonisti saranno i padri che vedremo coinvolti in scenette e spettacolini, per trascorrere un paio di ore insieme in allegria», così Mariangela Marseglia, già pedagogista, e counselor familiare.

«Siamo felici che il parco Mascagna venga vissuto dai bambini, dalle scuole, che ci siano delle iniziative come queste che permettano l’utilizzo dai cittadini del territorio, per stare insieme all’aperto in un luogo di incontro ritrovato. Con imprenditori privati abbiamo operato la sistemazione di alcune giostre, in attesa di un intervento complessivo. Stiamo andando infatti a gara per un progetto di riqualificazione del parco, finanziato da Città Metropolitana, già approvato con delibera di Giunta Comunale, per circa 500 mila euro», ha dichiarato Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità Arenella - Vomero.