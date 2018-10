Festa della vela a Capri nel ricordo di Fabrizio Galli

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Festa della vela a Capri con la partecipazione di decine e decine di giovani atleti provenienti dall'intera regione. Straordinaria giornata in occasione dello svolgimento del trofeo Fabrizio Galli, regata di classe Optimist. Organizzato dallo Yacht Club Capri, quest'anno il trofeo è stato inserito quale sesta prova del campionato zonale valido grazie alla volontà della quinta zona FIV che ha riconosciuto al circolo isolano le competenze necessarie per l'organizzazione dell'evento.Record di partecipanti, 71 tra ragazzi e ragazze di età inclusa dai 9 ai 14 anni, tutti iscritti alla Scuola Vela Gianni Lembo e dei circoli velici del Golfo di Napoli e di Salerno. Un’intensa giornata trascorsa in mare nelle acque intorno all’isola per la regata di classe Optimist in vista del secondo appuntamento che si terrà il prossimo 18 novembre a Napoli, quando si disputerà la settima tappa del campionato zonale organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in una partnership intrapresa tra i due circoli velici. Una delle prove che si svolgerà nelle acque napoletane sarà valida per l’assegnazione del trofeo Galli, che il presidente dello Yacht Club Capri Marino Lembo organizza ogni anno all’interno del campionato zonale ed è dedicato alla memoria di Fabrizio Galli - il figlio dell'ingegner Renato Galli - socio e sostenitore del circolo velico caprese prematuramente scomparso.