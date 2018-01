Feste e tanto divertimento per l'Epifania

Giovedì 4 Gennaio 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 17:51

A Napoli non è del tutto vero che “la Befana vien di notte”, si perché sabato e domenica, durante tutta la giornata, le iniziative per trascorrere e onorare l’Epifania festeggiando e divertendosi, sono davvero tante. Gli eventi “di piazza” non mancano, e anche tutte le organizzazioni di festival e parchi a tema di queste lunghe festività, hanno in programma cartelloni di eventi dedicati alla vecchina più famosa che ci sia. Eccone alcuni:Sabato mattina dalle 10 in poi, torna la grande festa in piazza Plebiscito organizzata dall’Assessorato ai Giovani e l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli. La Befana arriverà dall’alto portando doni e caramelle, i pompieri e la loro Fanfara Civica allieteranno la piazza con tanta musica; sarà presente anche il pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese che sfornerà 200 pizze da offrire ai presenti. Ma non solo, perché saranno allestite aree con giochi di strada, laboratori creativi e culinari, mentre i più coraggiosi potranno fare il percorso di “pompieropoli”. Informazioni del programma completo sul sito www.comunedinapoli.it.Con “la luna per mano” a piazza Forcella, l’appuntamento è alle 11 di sabato con la compagnia I Teatrini, che offrirà uno spettacolo magico, divertente e gratuito per la Befana.In piazza Mercato invece, venerdì sera torna l’appuntamento annuale che dura tutta la notte con la lunghissima distesa di bancarelle cariche di dolciumi, calze e carbone. La mattina di sabato sarà dedicata a una visita guidata della piazza, con tanto di storia e leggende, organizzata dall’associazione Secreta Neapolis; il percorso culturale dedicato a piazza Mercato, va prenotato scrivendo a secretaneapolis@libero.it oppure telefonando (anche whatsapp) al numero 3396479607.Arriva la Befana anche a Città della Scienza, per una due giorni di laboratori, esperimenti, osservazioni di stelle e show in 3D, tutti dedicati alla vecchia con la scopa. Programma completo sul sito www.cittadellascienza.it/notizie/festa-della-befana-2018.Le cose in grande le hanno organizzate anche al Napoli Christmas Festival, il parco natalizio in collaborazione con la New Edenlandia allestito all’interno della Mostra D’Oltremare: domani dalle 3 del pomeriggio fino alle 22, mentre sabato e domenica per l’intera giornata (dalle 11 a mezzanotte), si potrà incontrare la Befana in persona! La vecchietta con la scopa accoglierà grandi e piccini, regalerà tante caramelle a chi sarà stato buono durante tutto l’anno appena salutato, e giocherà con loro. Non è tutto, perché tante altre sono le iniziative pensate dal Christmas Festival, da non perdere la Befana Parade in programma per sabato alle 16, dove cinque befanone di gomma piuma alte tre metri e cinque musicisti altrettanto voluminosi, sfileranno in parata. Per i tifosi sarà trasmessa la partita Napoli-Verona; e ancora tanto show, animazione e magia, il programma si può consultare sul sito www.napolichristmasfestival.com o telefonando al 3665890107.Il parco giochi temporaneo Jostra - l’altro Natale, con le sue 40 giostre allestite negli spazi dell’Ippodromo di Agnano, festeggerà a dovere l’Epifania con due eventi dedicati: il Presepe Vivente e l’arrivo della Befana, oltre a spettacoli musicali, animazioni e street food. Info su www.jostra.it.L’Ippodromo di Agnano, oltre Jostra, ospiterà “ippo kids”: dalle 11 alle 16 i bambini potranno divertirsi con passeggiate sui pony e tanti giochi a tema befanino.Il Pareo Park (ex Magic World di Giugliano) “fa novanta” con la prima calza da record, talmente lunga che tutti i bambini dovranno aiutare a sollevarla e a portarla in parata. Non mancheranno i racconti fatti direttamente dalla Befana e la baby dance con gli spazzacamini. Info line 0818678369 e sul sito www.pareopark.it.